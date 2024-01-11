Картофель будет вдвое вкуснее: уловки приготовления, о которых мало кто знает 1 11.01.2024, 17:44

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Эти советы помогут получить необычно вкусное блюдо.

Казалось бы, что приготовить картофель может каждый, но не все знают секреты, что обеспечат вкусное блюдо. Особенно это касается случаев, когда овощ старый или темнеет после трения. На ProstoWay поделились советами, которые точно вам понадобятся.

Секреты приготовления картофеля

Сложнее всего готовить старый картофель, уже потерявший свой вкус. Но его можно вернуть. Для этого достаточно при варке добавить в воду 1 ч.л. уксуса, 3 зубчика чеснока и лавровый лист. Картофель станет вкусным. Но не забудьте после приготовления вытащить лавровый лист – иначе он может придать блюду горький привкус.

Блюда из потемневшего картофеля имеют невыигрышный внешний вид. Чтобы сырой корнеплод не потемнел, его нужно размешать с небольшим количеством молока. На 10 крупных картофелин будет достаточно всего 50 мл молока.

Вкус и аромат картофельного пюре можно улучшить. Для этого его лучше сбивать вручную, а не миксером. Кухонный гаджет поможет сделать пюре пышным, но не сохранит его вкуса.

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