Эстония призвала наносить удары по территории РФ западным оружием 3 11.01.2024, 17:47

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Кремль бросил вызов всему западному миру.

Эстония выделит 1,2 млрд евро на снабжение Киева современным оружием, а также выступает за то, чтобы разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по законным целям на территории России западными средствами поражения. Такие заявления сделал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским его эстонский коллега Алар Карис.

По словам Кариса, Россия «бросила вызов всему западному миру». «Оказывая военную помощь, мы должны понимать, что на войне мы не можем помешать уничтожению военных целей на территории агрессора с целью ослабить военные силы противника и защитить жизни украинцев. Поэтому не должно быть ограничений в типах вооружений, которые мы поставляем Украине», — заявил Карис.

Он также отметил, что Украина нуждается «в большем количестве лучшего оружия» и поэтому западный мир должен ускорить производство вооружений, чтобы Украина получила то, в чем она нуждается. «И сделать это мы должны не завтра, а сегодня», — подчеркнул президент Эстонии. По его словам, финансовая помощь Таллинна Киеву составит 1,2 млрд евро в течение трех лет.

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