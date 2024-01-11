«Хвастаться Хренину и в самом деле нечем»1
- 11.01.2024, 17:55
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Белорус отреагировал на военные игры диктатора.
Экипажи механизированных бригад со всей Беларуси согнали на проверку боевой подготовки. В Минобороны сообщают, что танкисты «оттачивают вождение боевых машин с преодолением препятствий, а также проводят стрельбы из Т-72».
Читатель сайта Charter97.org отреагировал на военные игры диктатора:
— Точное количество танков не называют, а пропагандистам дали строгую команду избегать общих планов при фото- и видеосъемке. Снимки полигона сверху во время учений и вовсе запретили, чтобы не «засветить» реально жалкую горстку техники, задействованной в учениях.
Хвастаться Хренину и в самом деле нечем: за последнее время число танков Т-72 в белорусской армии уменьшилось минимум на треть. Только официально в 2022 г. Минобороны отправило в РФ 122 танка с официальной формулировкой «для модернизации». До сих пор после «модернизации» в Беларусь не вернулась ни одна боевая машина.