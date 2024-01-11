закрыть
11 января 2024, четверг, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Хвастаться Хренину и в самом деле нечем»

1
  • 11.01.2024, 17:55
  • 4,152
«Хвастаться Хренину и в самом деле нечем»
Виктор Хренин

Белорус отреагировал на военные игры диктатора.

Экипажи механизированных бригад со всей Беларуси согнали на проверку боевой подготовки. В Минобороны сообщают, что танкисты «оттачивают вождение боевых машин с преодолением препятствий, а также проводят стрельбы из Т-72».

Читатель сайта Charter97.org отреагировал на военные игры диктатора:

— Точное количество танков не называют, а пропагандистам дали строгую команду избегать общих планов при фото- и видеосъемке. Снимки полигона сверху во время учений и вовсе запретили, чтобы не «засветить» реально жалкую горстку техники, задействованной в учениях.

Хвастаться Хренину и в самом деле нечем: за последнее время число танков Т-72 в белорусской армии уменьшилось минимум на треть. Только официально в 2022 г. Минобороны отправило в РФ 122 танка с официальной формулировкой «для модернизации». До сих пор после «модернизации» в Беларусь не вернулась ни одна боевая машина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»