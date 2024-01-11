закрыть
11 января 2024, четверг, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стали известны подробности побега Януковича из Украины

  • 11.01.2024, 18:10
  • 4,244
Стали известны подробности побега Януковича из Украины
Виктор Янукович
Фото: Коммерсант

Новые факты раскрыло Государственное бюро расследований.

Экс-президент Украины Виктор Янукович подстрекал к дезертирству 15 охранников и сбежал с ними из Украины в 2014 году. Охранники Януковича выехали в РФ морским судном из Крыма.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в четверг, 11 января.

Как отметили в ГБР, тогдашнее руководство охранников подделало документы о якобы их увольнении перед побегом. 21 февраля 2014 года Янукович вместе с сожительницей в сопровождении 15 охранников вылетел из своей резиденции в Межигорье в Харьков, затем — в Донецк, откуда попытался незаконно вылететь в РФ, однако у него это не получилось.

После этого, по данным ГБР, Янукович и руководители его охраны сговорились с силовиками оккупантов для пересечения границы. Согласно специально разработанному плану побега, он попал на территорию военного аэродрома России в Крыму. В спецслужбе добавили, что при этом Янукович решил «обеспечить себя профессиональной охраной», поэтому украинские военнослужащие УГО (Управление государственной охраны Украины), которых он склонил к побегу, выехали с ним в РФ.

В ГБР выяснили, что украинские военнослужащие выехали в РФ морским судном и не вернулись к месту службы. Также большинство из них получили российское гражданство.

По данным следствия, охранники Януковича выехали в РФ в статусе военнослужащих. ГБР обратится к следственному судье с ходатайствами для избрания военнослужащим меры пресечения — содержание под стражей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»