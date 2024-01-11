Стали известны подробности побега Януковича из Украины 11.01.2024, 18:10

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Виктор Янукович

Фото: Коммерсант

Новые факты раскрыло Государственное бюро расследований.

Экс-президент Украины Виктор Янукович подстрекал к дезертирству 15 охранников и сбежал с ними из Украины в 2014 году. Охранники Януковича выехали в РФ морским судном из Крыма.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в четверг, 11 января.

Как отметили в ГБР, тогдашнее руководство охранников подделало документы о якобы их увольнении перед побегом. 21 февраля 2014 года Янукович вместе с сожительницей в сопровождении 15 охранников вылетел из своей резиденции в Межигорье в Харьков, затем — в Донецк, откуда попытался незаконно вылететь в РФ, однако у него это не получилось.

После этого, по данным ГБР, Янукович и руководители его охраны сговорились с силовиками оккупантов для пересечения границы. Согласно специально разработанному плану побега, он попал на территорию военного аэродрома России в Крыму. В спецслужбе добавили, что при этом Янукович решил «обеспечить себя профессиональной охраной», поэтому украинские военнослужащие УГО (Управление государственной охраны Украины), которых он склонил к побегу, выехали с ним в РФ.

В ГБР выяснили, что украинские военнослужащие выехали в РФ морским судном и не вернулись к месту службы. Также большинство из них получили российское гражданство.

По данным следствия, охранники Януковича выехали в РФ в статусе военнослужащих. ГБР обратится к следственному судье с ходатайствами для избрания военнослужащим меры пресечения — содержание под стражей.

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