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В Минске совершила суицид 15-летняя школьница

  • 11.01.2024, 18:18
  • 3,652
В Минске совершила суицид 15-летняя школьница

В руке погибшей была предсмертная записка.

В Минске совершила суицид 15-летняя школьница. Вечером 9 января она прыгнула с 19-го этажа. Как пишет «Наша нива», рядом с местом трагедии оказались другие школьники, которые начали записывать шутливые видео на фоне тела на асфальте (потом они появились в чатах). Милиция уже нашла тех, кто сделал и стал распространять видео.

Известно, что в руке погибшей была предсмертная записка. Перед суицидом десятиклассница раздавала свои вещи сверстникам. Друзьям она переслала все снимки со своего телефона.

Девушка училась в 61-й минской школе. Знакомые говорят, что там у нее не было никаких проблем, как и несчастной любви.

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