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Экс-посол Украины в Беларуси: Заслуги Лукашенко в том, что белорусы не воюют, нет

  • 11.01.2024, 18:31
Экс-посол Украины в Беларуси: Заслуги Лукашенко в том, что белорусы не воюют, нет
Игорь Кизим

Белорусы не хотят воевать с украинцами.

Экс-посол Украины в Беларуси Игорь Кизим прокомментировал «Обычному утру» отношения между двумя народами.

Кизим уверен, что именно позиция белорусского народа стала главной причиной неучастия армии нашей страны в войне.

— Когда спрашивают, почему Беларусь до сих пор не вступила в войну, я придерживаюсь мнения, что Лукашенко здесь вообще ни при чем. Думаю, главный фактор — белорусский народ, который никогда не начнет воевать против украинского народа.

Я верил в это, когда был в вашей стране, и до сих пор верю, что большинство белорусов против войны, тем более против войны с Украиной. Белорусы — мирный народ, у которого в менталитете заложена такая антивоенная составляющая, и она очень сильно превалирует.

Кроме этого, у нас по большому счету нет ничего, что могло бы спровоцировать такую войну, у нас нет ни территориальных, ни языковых, ни культурных претензий друг к другу. Это факт, который нельзя игнорировать.

Если у зомбированных россиян есть великоимперские мысли, там, про исконно русские земли и прочая чушь, то у белорусов этого нет.

И объяснить сейчас белорусскому обывателю, зачем ему идти в Украину, тому же Лукашенко будет намного труднее, чем Путину засорять мозги россиянам. Лукашенко не самоубийца, он прекрасно это понимает.

Понимает и то, что если белорусская армия будет втянута, их оружие через несколько дней может быть развернуто против него самого.

Белорусы не хотят ни с кем воевать, тем более захватывать территории. Но свою территорию, если кто-то нападет, они будут защищать. Как мы сейчас защищаемся от России, — сказал дипломат.

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