Диетолог Путина ошибся Телеграм-канал «Мой друг Доллар»

11.01.2024, 18:43

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И тут бункерного понесло.

Доходы выросли, и люди «начали больше приобретать яйцо, мясо курицы», объяснил Путин яичный дефицит бизнесменам в Хабаровске.

Если учитывать не росстатовскую (6,7%), а реальную инфляцию (16,6%, по данным ЦБ, 19,2% - РОМИР), то реальные доходы не выросли на 5%, как уверяет Путин, а упали на 10%.

Отдельно забавляет, что для рассказа о росте доходов выбран Хабаровский край. Даже по «РИА Рейтингу», он скатился с 19 места по доходам населения в 2021 году до 26-го в 2023-м.

И вообще непонятно, что за «диетологи» или «маркетологи» уверили президента, что по мере роста доходов граждане начинают чаще есть омлеты? Скорее, они расширят свой ассортимент, покупая фрукты, овощи и т.п.

Или копят на пару обуви по сезону. В 2019 году Росстат сообщал, что более 35% россиян это не по карману. С тех пор они стали богаче только в президентских сказках.

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