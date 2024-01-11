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Латвия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

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  • 11.01.2024, 20:28
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Латвия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Помощь Украине уже составляет более 1% ВВП Латвии.

Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса во время совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Новый пакет помощи

Как отметил Ринкевичс, Латвия и в дальнейшем продолжит оказывать помощь Украине. В частности он проинформировал украинского коллегу о новом пакете помощи, который будет включать:

гаубицы;

боеприпасы;

противотанковое оружие;

вертолеты;

дроны;

устройства связи;

экипировка.

«Латвия взяла на себя обязательства вести коалицию дронов в рамках «Рамштайна», - добавил лидер Латвии.

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