Латвия анонсировала новый пакет военной помощи Украине 1 11.01.2024, 20:28

1,486

Помощь Украине уже составляет более 1% ВВП Латвии.

Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса во время совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Новый пакет помощи

Как отметил Ринкевичс, Латвия и в дальнейшем продолжит оказывать помощь Украине. В частности он проинформировал украинского коллегу о новом пакете помощи, который будет включать:

гаубицы;

боеприпасы;

противотанковое оружие;

вертолеты;

дроны;

устройства связи;

экипировка.

«Латвия взяла на себя обязательства вести коалицию дронов в рамках «Рамштайна», - добавил лидер Латвии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».