Латвия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Латвия анонсировала новый пакет военной помощи Украине1
- 11.01.2024, 20:28
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Помощь Украине уже составляет более 1% ВВП Латвии.
Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса во время совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Новый пакет помощи
Как отметил Ринкевичс, Латвия и в дальнейшем продолжит оказывать помощь Украине. В частности он проинформировал украинского коллегу о новом пакете помощи, который будет включать:
гаубицы;
боеприпасы;
противотанковое оружие;
вертолеты;
дроны;
устройства связи;
экипировка.
«Латвия взяла на себя обязательства вести коалицию дронов в рамках «Рамштайна», - добавил лидер Латвии.