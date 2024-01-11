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Задержали народного мастера Беларуси Юрия Командирчика

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  • 11.01.2024, 20:32
  • 8,932
Задержали народного мастера Беларуси Юрия Командирчика
Юрий Командирчик

Он приехал в страну оформить пенсию.

Силовики задержали резчика по дереву, народного мастера Беларуси Юрия Командирчика, сообщает «Позiрк» со ссылкой на источники.

Мастер уезжал за границу и вернулся в Беларусь, чтобы оформить пенсию. По данным издания, силовики пришли к нему домой, на каком основании его задержали — не сообщается.

Юрию Командирчику 62 года. Он живет в Мяделе. Более десятилетия входит в состав Союза мастеров народного творчества Республики Беларусь. Командирчик — один из авторов мемориального креста белорусскому деятелю <>bВацлаву Ластовскому в Куропатах.

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