Задержали народного мастера Беларуси Юрия Командирчика

Задержали народного мастера Беларуси Юрия Командирчика2
- 11.01.2024, 20:32
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Он приехал в страну оформить пенсию.
Силовики задержали резчика по дереву, народного мастера Беларуси Юрия Командирчика, сообщает «Позiрк» со ссылкой на источники.
Мастер уезжал за границу и вернулся в Беларусь, чтобы оформить пенсию. По данным издания, силовики пришли к нему домой, на каком основании его задержали — не сообщается.
Юрию Командирчику 62 года. Он живет в Мяделе. Более десятилетия входит в состав Союза мастеров народного творчества Республики Беларусь. Командирчик — один из авторов мемориального креста белорусскому деятелю <>bВацлаву Ластовскому в Куропатах.