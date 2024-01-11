Каждый пятый чех не следит за политикой 2 11.01.2024, 20:38

За последние годы более чем вдвое выросло количество чехов, которые не следят за политическими событиями в СМИ

За последние несколько лет в Чехии более чем вдвое выросло количество людей, которые не следят за политическими событиями в СМИ.

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса чешского Центра исследования общественного мнения (CVVM), сообщает ČTK.

В опросе в конце 2023 года 20% чехов сказали, что никогда не следят за политическими новостями, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2020-м. Это самый высокий показатель за последние два десятилетия.

Зато за информацией о политике в СМИ часто следят 27% граждан Чехии, около четверти – иногда и 27% – редко. В целом слежка за политическими вопросами в СМИ остается самой распространенной деятельностью граждан Чехии, связанной с политикой.

На втором месте в этом рейтинге оказалось обсуждение политики с друзьями. Более десятой части респондентов в Чехии говорят, что часто обсуждают политику с друзьями, 29% – иногда, а треть – редко.

Еще меньше чехов, согласно опросу CVVM, вовлечены в другие виды деятельности, связанные с политической активностью.

30% респондентов часто, иногда или редко обсуждают политику в интернете, 28% – встречаются с политиками, а пятая часть убеждают друзей голосовать так же и посещать политические митинги. Только 6% граждан Чехии сообщили, что работают на политическую партию.

«В общем, на все вопросы ответы являются относительно стабильными во времени, за исключением слежения за политикой в СМИ, которое имеет колебательную тенденцию в долгосрочном сравнении, что подтверждается данными за 2023 год, когда мы зафиксировали самую высокую долю ответов «никогда», о чем сообщила пятая часть чешских граждан», – отмечают авторы исследования.

Другой опрос CVVM выявил, что более половины граждан Чехии считает, что их страна не сможет защитить себя в случае внешней агрессии, но подавляющее большинство соглашается, что собственный суверенитет нужно защищать любой ценой.

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