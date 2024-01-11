ГТК фиксирует возвраты большегрузов на границе Беларуси и России 1 11.01.2024, 20:56

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Возврат осуществляется пограничной службой ФСБ РФ.

Белорусские таможенники фиксируют случаи возвратов большегрузных автомобилей на границе Беларуси и России. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«Белорусская таможня фиксирует на белорусско-российском участке границы случаи возвратов транспортных средств международной перевозки под управлением водителей — граждан третьих стран (кроме граждан Беларуси и России)», — говорится в сообщении таможни.

Возврат осуществляется пограничной службой ФСБ России по причине отсутствия оснований для пропуска на российскую территорию.

В ГТК также обратили внимание, что законодательством ЕАЭС допускается совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места их доставки, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций и (или) перецепки.

«Белорусская таможня готова оказать перевозчикам необходимое содействие», — добавили в комитете.

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