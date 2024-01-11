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Британец сорвал рекордный джекпот в слоты

  • 11.01.2024, 21:16
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Британец сорвал рекордный джекпот в слоты

Поставил крипту ― выиграл $42 млн.

В Великобритании игрок сайта Sportsbet.io выиграл самый большой джекпот в истории слотов, превратив один спин ($50) в невероятный приз в $42 млн.

Игрок делал ставки в криптовалюте USDT на слоте Wheel of Wishes от Alchemy Gaming на Sportsbet.io, когда 20 декабря выпал джекпот в 42 100 000 USDT.

Победитель пожелал остаться анонимным. «Сначала я подумал, что это ошибка, но когда до меня дошло, что я выиграл более $40 млн долларов, я бегал по комнате, кричал и праздновал», — рассказал он организаторам и добавил, что еще не решил, что будет делать с выигрышем.

«Я не тороплюсь и пока не принимаю никаких важных решений. Все, что я знаю, это то, что моей семье больше никогда не придется беспокоиться о деньгах. Никогда в жизни не думал, что расслабление за несколькими сессиями в моих любимых букмекерских конторах и казино все изменит. Я играю уже много лет», ― сказал победитель.

Бонусом к выигрышу новоиспеченный миллионер получил приглашение на ужин с командой Sportsbet.io, после которого состоится игра в VIP-ложе футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед, где компания-организатор азартных игр является официальным партнером клуба.

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