Британец сорвал рекордный джекпот в слоты 11.01.2024, 21:16

1,290

Поставил крипту ― выиграл $42 млн.

В Великобритании игрок сайта Sportsbet.io выиграл самый большой джекпот в истории слотов, превратив один спин ($50) в невероятный приз в $42 млн.

Игрок делал ставки в криптовалюте USDT на слоте Wheel of Wishes от Alchemy Gaming на Sportsbet.io, когда 20 декабря выпал джекпот в 42 100 000 USDT.

Победитель пожелал остаться анонимным. «Сначала я подумал, что это ошибка, но когда до меня дошло, что я выиграл более $40 млн долларов, я бегал по комнате, кричал и праздновал», — рассказал он организаторам и добавил, что еще не решил, что будет делать с выигрышем.

«Я не тороплюсь и пока не принимаю никаких важных решений. Все, что я знаю, это то, что моей семье больше никогда не придется беспокоиться о деньгах. Никогда в жизни не думал, что расслабление за несколькими сессиями в моих любимых букмекерских конторах и казино все изменит. Я играю уже много лет», ― сказал победитель.

Бонусом к выигрышу новоиспеченный миллионер получил приглашение на ужин с командой Sportsbet.io, после которого состоится игра в VIP-ложе футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед, где компания-организатор азартных игр является официальным партнером клуба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».