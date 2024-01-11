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Когда можно перевестись с платного обучения на бюджетное?

  • 11.01.2024, 21:40
Когда можно перевестись с платного обучения на бюджетное?

Объяснила проректор БГУ.

Поступившие на платное обучение белорусские студенты могут впоследствии получить значительную скидку или даже перевестись на бюджетное при соблюдении нескольких условий. Об этом рассказала проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ Олеся Прохоренко в эфире государственного телеканала СТВ.

По ее словам, сделать это можно по результатам двух промежуточных аттестаций (двух сессий, одного учебного года). За хорошую успеваемость, активное участие в научной деятельности и работу в студенческих организациях можно получить скиду на обучение от 20 до 60%, в некоторых случаях можно даже перевестись на бюджет.

«Решение принимается комиссией. Кроме того, скидки в размере 40% предоставляются особым категориям студентов, которые определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь», — рассказала проректор.

Добавим, что в Беларуси в нынешнем учебном году более половины студентов получают образование платно. В частности, за счет бюджета в этом году обучаются 47,6% студентов, а 52,4% — платно. При этом среди тех, кто на дневном обучении в госвузах, бюджетников больше — 61,1%.

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