Когда можно перевестись с платного обучения на бюджетное? 11.01.2024, 21:40

Объяснила проректор БГУ.

Поступившие на платное обучение белорусские студенты могут впоследствии получить значительную скидку или даже перевестись на бюджетное при соблюдении нескольких условий. Об этом рассказала проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ Олеся Прохоренко в эфире государственного телеканала СТВ.

По ее словам, сделать это можно по результатам двух промежуточных аттестаций (двух сессий, одного учебного года). За хорошую успеваемость, активное участие в научной деятельности и работу в студенческих организациях можно получить скиду на обучение от 20 до 60%, в некоторых случаях можно даже перевестись на бюджет.

«Решение принимается комиссией. Кроме того, скидки в размере 40% предоставляются особым категориям студентов, которые определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь», — рассказала проректор.

Добавим, что в Беларуси в нынешнем учебном году более половины студентов получают образование платно. В частности, за счет бюджета в этом году обучаются 47,6% студентов, а 52,4% — платно. При этом среди тех, кто на дневном обучении в госвузах, бюджетников больше — 61,1%.

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