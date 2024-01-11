Зеленский рассказал о «секретном» дальнобойном оружии для ВСУ: уничтожили за день 26 вертолетов 11.01.2024, 21:46

1,656

Об этом оружии пока нельзя говорить.

Союзники передали украинским военным дальнобойное оружие, про которое пока нельзя говорить. При помощи этого оружия за сутки уничтожили 26 вертолетов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

«Партнеры передали нам некоторое дальнобойное оружие. Я не буду говорить какое, но партнеры поймут. Мы им уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем», - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что при помощи такого оружия Украина защищалась. Это была часть обороны нашей страны, поскольку ВСУ уничтожили тех, «кто атаковал и полностью контролировал небо».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».