В Минске запретили брать напрокат зимой электросамокаты 1 11.01.2024, 22:02

Столичные власти провели рабочую встречу с руководителями шеринговых компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Одно из решений — взять напрокат электросамокат в Минске можно будет не ранее 15 марта и не позднее 15 ноября.

В ГАИ также предложили всем шеринговым компаниям в текущем сезоне больше внимания уделять «профилактическим мероприятиям для формирования у пользователей культуры вождения».

Напомним, в начале года в Минске были установлены запретные зоны и ограничения скорости для шеринговых самокатов. Например, в районе площади Якуба Коласа можно будет ехать со скоростью 5−10 км/ч. Ранее для шеринговых самокатов скорость была ограничена до 15−20 км/ч в разных зонах, а в целом по городу можно ехать на них со скоростью до 25 км/ч.

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