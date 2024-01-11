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Почти половина российской молодежи отказалась голосовать за Путина

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  • 11.01.2024, 23:00
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Почти половина российской молодежи отказалась голосовать за Путина

Опрос.

Президент России Владимир Путин не пользуется безоговорочной поддержкой россиян моложе 30 лет, следует из результатов опроса, проведенного компанией NORC при Чикагском университете. Только 53% граждан этого возраста готовы проголосовать за действующего главу государства, который собрался баллотироваться на пятый срок, 47% предпочли бы другого кандидата.

Самыми активными сторонниками Путина являются россияне старше 60 лет. Поддержать президента на мартовских выборах планируют 73% из них. В целом голосовать за Путина собираются две трети населения страны, при этом его кандидатуру чаще поддерживают женщины (70%), чем мужчины (61%).

Вместе с тем в России существует запрос на изменение политического ландшафта. Так, 74% респондентов заявили, что в стране должна быть оппозиция действующей власти. Однако несмотря на то, что большинство выступает за перемены, мнения по поводу их срочности расходятся: 42% считают, что время для этого уже пришло, 46% уверены в обратном.

Россиян спросили и об отношении к начатой Путиным войне в Украине, которая продолжается уже почти два года. Как выяснилось, ее поддерживают 63% граждан. В основном респонденты аргументировали свою позицию «угрозами со стороны НАТО».

62% считают, что с Россией несправедливо обращаются на мировой арене, еще 64% опрошенных рассматривают войну в Украине как цивилизационную борьбу между Россией и Западом, 68% выражают опасения по поводу распространения в стране «пропаганды ЛГБТ». Тем не менее 34% граждан обеспокоены тем, что конфликт может перерасти в прямую конфронтацию с НАТО.

Несмотря на то, что 67% россиян одобряют внешнюю политику Путина, его руководство внутренними делами вызывает вопросы — только 58% считают, что пока президенту удается удерживать ситуацию в стране на плаву. Подавляющее большинство — 80% граждан — пожаловались на отсутствие роста благосостояния, отметив, что их уровень жизни остался прежним или снизился с начала войны в Украине.

Россияне назвали главными национальными проблемами коррупцию и состояние экономики: 55% опрошенных выражают беспокойство по поводу этих факторов. 65% тех, кто отмечает ухудшение своего материального положения, винят в этом рост цен.

Основными источниками новостей для россиян являются телевидение (57%) и социальные сети (51%). Использование VPN (виртуальных частных сетей) для обхода блокировок контента остается относительно низким: эта технология востребована лишь у 20% граждан.

Телефонный опрос проводился на русском языке в период с 13 по 21 ноября 2023 года по всей территории России. Социологи также обзванивали жителей аннексированного Крыма, однако оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины из исследования исключили.

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