Медведев вновь пригрозил применить ядерное оружие в Украине 12.01.2024, 2:04

Замсекретарь Совбеза РФ признал, что его страна не может противостоять западным дальнобойным ракетам.

После серии массированных ракетных ударов по территории Украины замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 11 января, вновь пригрозил Киеву применением ядерного оружия.

«Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника в Украине, которые были нанесены вооруженными силами РФ, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Ну, разве что кроме ядерного пока», - цитирует «Интерфакс» слова Медведева на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных вооружений.

В своем Telegram-канале бывший президент России позднее предостерег Киев от обстрела западными дальнобойными ракетами пусковых ракетных установок на территории РФ. «Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», - написал он.

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