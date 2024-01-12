У ВСУ появилась уникальная ракета, которая может сама выбирать цели 2 12.01.2024, 8:19

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Названо условие, при котором она долетит до Кремля.

Украинские ракеты «Нептун» громко заявили о себе после того, как потопили флагман российского Черноморского флота – крейсер «Москва». Однако они могут стать еще большим ужасом для России.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью для «24 Канала» заметил, что это уникальная ракета, которая может сама выбирать цели.

На что способна ракета «Нептун»

Полковник запаса отметил, что Украина впервые применила ракету «Нептун» по российскому фрегату «Адмирал Эссен», который тогда был поврежден.

По его словам, сейчас украинские специалисты усовершенствовали головку самонаведения, работающую не только по кораблям, но и по наземным целям. К тому же, там применены инновационные технологии на уровне искусственного интеллекта.

«Ракета сама выбирает цель, в зависимости от задачи», – заявил Свитан.

Так что, отметил он, это уникальная ракета, которая может сама выбрать цели. Надо только ей добавить дальности. Сейчас она летит где-то до 300 километров, есть возможность увеличить до 500 километров. Тогда она сможет долететь и до Кремля.

Он считает, что рассказ вице-адмирала Алексея Неижпапы о различных ранее выполненных задачах свидетельствует, что в ближайшее время по Черноморскому флоту будет нанесен достаточно серьезный удар. Это основная задача украинских Военно-морских сил ВСУ, командующим которых он является.

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