Путин упустил нити управления Телеграм-канал «Сито Сократа»

12.01.2024, 8:23

2,498

По России прилетела «белгородская обратка».

Хотя 71-летнему Путину из-за отсутствия политической конкуренции ничего не мешает снова на шесть лет сохранить свой кабинет в Кремле, его новое антиконституционное президентство точно не будет сладким для простых людей, да и самого вечного правителя РФ. Если к потреблению пропагандистского шлака все попривыкли, также как и к закручиванию гаек в экономическом и мобилизационных измерениях, то есть все таки особые проблемы, не позволяющие действующим российским главарям спать спокойно.

Из-за своей самонадеянности Путин упустил из рученок нити управления монстром «СВО», который пожирает своего творца. Нет сомнения, что российская территория наделена существенным природным ресурсом, и его еще достаточно долго можно бездарно разбазаривать. К примеру, пускать по бросовой цене чистое топливо, природный газ, неблагодарным китайцам. Или с каждым годом раздувать траты государственного бюджета на ведение бесчеловечной войны против Украины, являющейся уничтожительной для самой России. Вместо того, чтобы рационально использовать имеющиеся богатства для улучшения жизни россиян горстка путинских олигархов и силовиков с большими звездами на погонах безвозвратно растрачивает их ради стратегии разрушения.

Возвращаясь к событиям предвоенного 2021 года, следует вспомнить каким амбициозным и задорным тогда был Путин. Он видел в себе новое воплощение Сталина и Наполеона, ведь его прислужники обещали, дескать русская армия повторит «подвиг» дедов и дойдет до Берлина, более того своими энергетическими мускулами всю Европу поставят на колени. Потому с большим воодушевлением в феврале 2022 года Путин отправил свои отборные силы для завоевания Украины, которая казалась очень легкой мишенью. Но легкая прогулка по факту переросла в ужаснейшее кровопролитие. Ведь к декабрю 2022 года планировалось полное политическое уничтожение Украины и ее инкорпорация в Союзное государство, как обновленный проект СССР. Однако, заглотнув несколько частей суверенной украинской территории, военная машина имени Шойгу-Герасимова начала буксовать, а с лета 2022 года и вовсе стала откатываться, застряв в трясине позиционной войны.

Но по факту никакого завладения «новыми территориями» не произошло. Временно оккупированные части территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали фронтовой зоной, рассадником импульсов хаоса, накатывающих вглубь России. Путин понял: он не может даже спокойно приехать на трофейные земли, использовать их с предвыборной целью невозможно. И даже вовсе контрпродуктивно. Также не прибавляют баллы стертые с лица земли целые украинские города.

Правда нужно отдать должное российскому обывателю, которого видом руин чужой страны не прошибешь. Совсем другие эмоции вызывает превращение российских городов в фронтовые зоны. Здесь особое место занимает Белгород, который с каждым днем приобретает черты терроризируемых российским оккупантом украинских населенных пунктов. Белгородские власти видят, что с каждым новым ударом по Украине, с той стороны идет закономерный болезненный ответ. Никакой нормальной жизни в приграничье нет и не предвидится, пока будет продолжатся война.

Пока приближенные к путинскому телу оружейные бароны набивают свои карманы на улицах Белгорода мешки с пешком, бетонные укрытия от обстрелов, и массовое бегство жителей в глубинные районы РФ. Только один губернатор Гладков рапортует о том, как его чиновники не крысы не станут сидеть в подвалах, а примут бой на рабочих местах. При этом Путину вообще плевать на Белгород, это лишь очередная разменная монета. Хотя если глубоко задуматься, то ведь началась военная обратка и ничего хорошего десятки миллионов россиян от вторжения войны в их жизнь не ждет. И так еще на целые 6 лет?..

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».