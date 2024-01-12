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Российские десантники и морпехи взбунтовались и отказываются идти на штурмы под Крынками

  • 12.01.2024, 8:29
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Российские десантники и морпехи взбунтовались и отказываются идти на штурмы под Крынками

В штабе группировки «Днепр» начался разлад.

Российские десантники и морпехи не хотят штурмовать позиции ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как сообщила пресс-секретарь Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона «Единые новости», такие лобовые штурмы нередко без поддержки бронированной техники вполне закономерно приводят к большим потерям.

«Сейчас на нашем направлении уменьшилось количество подразделений типа «шторм Z», а больше сосредоточено морских пехотинцев и десантников. А они считают себя элитой и идти в такие штурмы они не хотят», - отметила Гуменюк.

Она также отметила, что из-за этого у россиян возникают морально-психологические расстройства в подразделениях и различные споры.

«Именно поэтому в руководстве группировки «Днепр», которая там сейчас базируется, есть очень много разлада в общем понимании дальнейшего развития событий», - добавила Гуменюк.

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