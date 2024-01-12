В Беларуси изменили состав автомобильной аптечки 1 12.01.2024, 8:33

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Что теперь должно в нее входить?

Минздрав Беларуси утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки. Напомним, без нее нельзя пройти техосмотр. Обновленный перечень был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«Аптечки первой помощи комплектуются их производителями либо комплектуются и (или) пополняются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую или фармацевтическую деятельность в порядке, установленном законодательством, и гражданами самостоятельно», — говорится в постановлении.

Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобильную), теперь должен выглядеть так:

Из списка исключили раствор аммония, йод, нестерильные бинты, эластичный бинт, вату и гипотермический пакет.

Поскольку постановление вступает в силу после его официального опубликования, то со старой автомобильной аптечкой пройти техосмотр будет нельзя.

Автомобильные аптечки в собранном виде можно купить во многих аптеках, но придется подождать, пока производители не адаптируют их под новые требования Минздрава.

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