закрыть
12 января 2024, пятница, 8:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сомалиец сдался в плен ВСУ и рассказал об издевательствах в армии РФ

  • 12.01.2024, 8:46
Сомалиец сдался в плен ВСУ и рассказал об издевательствах в армии РФ

Он «с радостью пошел в плен» около Марьинки.

В плен воинам Сил обороны Украины сдался гражданин Сомали Мохамед Адила, который воевал против украинских бойцов в рядах армии России. Он пожаловался, что российские захватчики постоянно над ним издевались и унижали.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер и военный корреспондент Роман Бочкала. По его словам, сомалиец «с радостью пошел в плен» около Марьинки в Донецкой области.

Адила рассказал, что в составе 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов есть еще по меньшей мере три гражданина Индии.

Иностранные наемники раньше не имели опыта службы в силовых структурах, но вместе с россиянами выполняли боевые задания.

В то же время они не проходили курсы русского языка и вообще этим языком не владеют.

Сомалиец рассказал, что наемники испытывали систематические издевательства и унижения со стороны российских захватчиков на основании этнического и расового отличия.

«Как видим, противник использует плохо обученный и неслаженный личный состав. Обмельчали богатыри России-матушки. Из КНДР – ракеты, из Сомали – пираты», – написал Роман Бочкала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»