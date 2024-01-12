Сомалиец сдался в плен ВСУ и рассказал об издевательствах в армии РФ 12.01.2024, 8:46

Он «с радостью пошел в плен» около Марьинки.

В плен воинам Сил обороны Украины сдался гражданин Сомали Мохамед Адила, который воевал против украинских бойцов в рядах армии России. Он пожаловался, что российские захватчики постоянно над ним издевались и унижали.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер и военный корреспондент Роман Бочкала. По его словам, сомалиец «с радостью пошел в плен» около Марьинки в Донецкой области.

Адила рассказал, что в составе 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов есть еще по меньшей мере три гражданина Индии.

Иностранные наемники раньше не имели опыта службы в силовых структурах, но вместе с россиянами выполняли боевые задания.

В то же время они не проходили курсы русского языка и вообще этим языком не владеют.

Сомалиец рассказал, что наемники испытывали систематические издевательства и унижения со стороны российских захватчиков на основании этнического и расового отличия.

«Как видим, противник использует плохо обученный и неслаженный личный состав. Обмельчали богатыри России-матушки. Из КНДР – ракеты, из Сомали – пираты», – написал Роман Бочкала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».