Медведева воткнули в сугроб
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 12.01.2024, 8:50
Зимовало пугало в снегах.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев снова пугает ядерным оружием. В обычной своей грубой манере. Если, мол, ударят по нашим пусковым установкам С-300 (ранее о такой возможности, чтобы обезопасить от массовых ракетных обстрелов Харьков, говорил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат), то можно ответить ядерным оружием.
«Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства» - пишет Медведев. Опять вытащили пугало, воткнули в сугроб.
Видимо, праздники прошли бурно, зарядили энергией, скоро «старый Новый год» и надо же подготовить какой-то «подарок». Простая мысль – «не стрелять» и сворачивать всё, что было начато 24 февраля, в голову Медведеву не приходит.
Мы же в который раз отметим для россиян. Опасность в том, что во главе страны и в обслуге случайные люди. Что такое ядерное оружие и последствий его применения, они не понимают. Вот тот же Дмитрий Анатольевич. «Легкость в мыслях необычайная».
Телеграм-канал «СерпомПо»