Беспилотник атаковал авиаремонтный завод под Воронежем 12.01.2024, 9:00

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Дрон пролетел 400 км для нанесения удара.

В четверг, 11 января 2024 года, в Воронежской области России беспилотник упал на авиаремонтный завод. Речь идет о предприятии в городе Борисоглебск.

Как сообщает издание ASTRA, дрон пролетел над Россией 400 километров. Он повредил крышу цеха на территории АО «711 авиаремонтный завод».

«В результате обрушилась кровля на территории 3 кв.м. Пострадавших нет. По версии же губернатора Гусева, БПЛА «пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области». Борисоглебск находится в 400 км от границы с Украиной", – сказано в сообщении.

Момент «бавовны» попал на видео.

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