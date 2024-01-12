Беспилотник атаковал авиаремонтный завод под Воронежем
- 12.01.2024, 9:00
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Дрон пролетел 400 км для нанесения удара.
В четверг, 11 января 2024 года, в Воронежской области России беспилотник упал на авиаремонтный завод. Речь идет о предприятии в городе Борисоглебск.
Как сообщает издание ASTRA, дрон пролетел над Россией 400 километров. Он повредил крышу цеха на территории АО «711 авиаремонтный завод».
«В результате обрушилась кровля на территории 3 кв.м. Пострадавших нет. По версии же губернатора Гусева, БПЛА «пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области». Борисоглебск находится в 400 км от границы с Украиной", – сказано в сообщении.
Момент «бавовны» попал на видео.