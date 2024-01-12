закрыть
12 января 2024, пятница, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус в магазине попросил заменить разбитое яйцо — и тут началось

17
  • 12.01.2024, 9:16
  • 12,566
Белорус в магазине попросил заменить разбитое яйцо — и тут началось

Чем закончилась абсурдная история?

Пожилой житель Кобрина апрельским днем пришел за продуктами в магазин «Светофор» на улице Южной. На кассе он заметил, что в упаковке яиц одно разбито, и попросил его заменить. Кассир отказалась, заявив, что мужчина сам разбил яйцо и должен платить. Между ними начался спор. А закончилась ситуация для пенсионера месяцами вызовов в милицию, ударом по нервам, здоровью и кошельку и несколькими судами.

Подробности абсурдной истории «Зеркало» узнало из судебных документов.

Инцидент произошел 26 апреля 2023 года. Валерий (имя вымышлено) делал покупки в магазине вместе с женой и сестрой. Около 16.50 он поспорил с кассиром из-за разбитого яйца. Услышав это, в торговый зал вышла заведующая и сразу же начала заявлять, что пенсионер срывает работу магазина. Она обвинила мужчину в «хулиганстве, оскорблении, воровстве и экстремизме» и с самого начала снимала его на видео на свой телефон, хотя он был против и требовал выключить камеру.

Валерий попросил жалобную книгу и записал в ней три замечания, в это время заведующая вызвала на него милицию.

По тревожной кнопке прибыли сотрудники Департамента охраны и, в свою очередь, вызвали участкового. Тот приехал и по заявлению заведующей начал в отношении Валерия проверку по четырем административным статьям: 10.2 (Оскорбление), 11.1 (Мелкое хищение), 19.1 (Мелкое хулиганство) и 19.11 (Распространение экстремистских материалов). Его забрали и пять часов продержали в милиции.

Что было дальше?

Проверка милиции показала, что обвинения против пенсионера были голословны, и все четыре административных процесса прекратили за отсутствием состава правонарушения. Правда, произошло это лишь спустя полтора месяца — в начале-середине июня.

Но заведующая, по словам мужчины, снова и снова требовала наказать его и подавала в прокуратуру жалобы на решения милиции о закрытии дел.

Из-за этого пенсионера два месяца раз за разом вызывали в милицию на допросы, ему приходилось объясняться там, оправдываться за происходящее перед родственниками. Причем занималась всем этим не только милиция, но и «другие правоохранительные органы». Более того, когда заведующая в очередной раз заявила на него, обвинив в экстремизме, силовики пришли к нему домой с обыском. Это было уже после закрытия «административок», 23 июня.

В свою очередь, Валерий сразу после конфликта тоже написал заявления в отношении кассира и заведующей магазина — по ст. 13.11 КоАП (Отказ в обслуживании покупателя) и 10.10 (Невыдача книги замечаний и предложений). С этим милиция разобралась гораздо быстрее и закрыла дела ввиду отсутствия правонарушения уже 15 мая.

«Не мог вести нормальную жизнь»

Вся эта ситуация очень тревожила пожилого человека. Вызовы в милицию, обыски и допросы, необходимость доказывать свою невиновность — по его словам, из-за этого он потерял нормальный сон и здоровье, все время нервничал, не мог нормально работать и отдыхать, у него начали болеть сердце, желудок и (как указал сам Валерий) даже тазобедренные суставы, ему пришлось пить различные лекарства.

Кроме того, мужчина испытывал нравственные страдания — боялся за то, что его могут арестовать и бросить за решетку, чувствовал стыд, обиду и унижение из-за несправедливых обвинений. После случившегося он «не мог прийти в себя и был не в состоянии продолжать нормальную, активную жизнь, так как находился в болезненном и подавленном состоянии».

Наконец, ему приходилось тратить время и свою небольшую пенсию на юридическую помощь, чтобы защититься.

Поэтому Валерий подал иск в суд и потребовал с заведующей компенсации морального ущерба. Какую сумму он требовал изначально, неясно, но после одного из судов он повысил ее до 10 000 рублей, так как заведующая на заседании и после суда, по словам мужчины, вела себя нелицеприятно и пыталась «причинить ему любой вред путем противоправных действий», из-за чего у него снова резко ухудшилось состояние здоровья.

Он также подал в суд на ООО «МосПродуктСервис», которому принадлежит «Светофор» в Кобрине, — видимо, с жалобой на вред от неправомерного отказа сотрудников в замене разбитого яйца. Разбирательство прошло в сентябре, и Валерию удалось взыскать компенсацию морального ущерба, но небольшую — всего 200 рублей.

Суд по иску против завмагом состоялся в октябре и прошел для пенсионера далеко не так удачно. Роль в этом сыграли бывший муж заведующей, работники магазина и странности с видео.

«Продолжал скандалить»

На стороне Валерия в суде выступили его жена и сестра, которые были вместе с ним в магазине. Они подтвердили, что конфликт случился, когда мужчина попросил заменить разбитое яйцо. При этом сестра сказала, что заведующая вызвала милицию без каких-либо причин, так как ни Валерий, ни другие люди в магазине ничего противоправного не делали, наоборот, это именно завмагом «вела разговор на высоких тонах, была эмоционально раздражена» и с самого начала непрерывно снимала пенсионера на камеру, хотя он просил прекратить.

А вот сотрудники магазина описали ситуацию совсем иначе. По их словам, заведующая пыталась разрешить конфликт, но Валерий «продолжал скандалить, кричал, высказывал угрозы в адрес сотрудников магазина, на просьбы успокоиться не отреагировал, в связи с чем были вызваны сотрудники милиции для пресечения его действий». Такие показания дали все три допрошенных в суде работника.

Также заведующая привлекла в качестве свидетелей милиционеров департамента охраны — они сообщили суду, что приехали по вызову и видели «конфликт», но не рассказали, в чем он заключался и кто как себя вел.

Прояснить ситуацию могли бы видеозаписи, но что-то пошло не так.

Таинственная видеозапись и «сбой программы»

Как говорилось выше, заведующая во время конфликта снимала Валерия на видео. В судебном иске он настаивал на том, что она делала это без разрешения, чем нарушила его права и Закон «О персональных данных». Кроме того, она распространила запись — переслала ее участковому, и тот затем на основании видео составил на него несколько протоколов.

Заведующая же настаивала на том, что она вела запись для своей защиты и доказательства того, что Валерий вел себя противоправно. По ее словам, такой совет ей много раз давал участковый: чуть что случается в магазине — сразу снимай на видео. Потому что камеры наблюдения в «Светофоре» есть, но не пишут звук, поэтому их записей может быть недостаточно. Участковый, к слову, такой совет подтвердил. Сотрудники магазина еще и подчеркнули, что там висят предупреждения о видеонаблюдении — мол, какая тогда уже разница, если кто-то снимает и на собственный телефон.

Но есть одна загвоздка. Ни одной, ни второй видеозаписи конфликта почти никто не видел и на суде они представлены не были.

Что случилось с записью на телефоне?

Заведующая заявила, что она ее участковому не отправляла, а это сделал ее бывший муж. Все трое рассказали на суде такую историю. Участковый знал, что заведующая сделала видео на телефон, и ему понадобилась эта запись в рамках проверки. Он позвонил заведующей, но та не отвечала. Тогда он позвонил ее бывшему мужу (можно полагать, что они были знакомы) и попросил срочно скинуть запись. Тот сам нашел на телефоне бывшей супруги папку с фамилией Валерия, переслал себе на телефон, а от себя отправил участковому. А затем взял и удалил папку с телефона жены. Причем, утверждал мужчина, саму запись он не открывал и не смотрел.

Все сотрудники магазина потом дали показания, что они не уверены, снимала ли заведующая в момент конфликта видео или просто так держала телефон, и что запись они не видели. И хотя видео должно было остаться у участкового — ведь оно легло в основу административных дел против Валерия, — на суде его не показали, и в документах даже не отражено, звучало ли такое предложение. А ведь эта запись могла прояснить, как вели себя в магазине обе стороны и кто разжигал конфликт.

Впрочем, в торговом зале магазина велось видеонаблюдение, и оно тоже могло бы многое объяснить даже без записи звука. Однако то видео тоже таинственным образом пропало. Это зафиксировано в материалах проверки, которую вел участковый по заявлению заведующей о том, что Валерий оскорбил ее и хулиганил.

«Записи с камер видеонаблюдения за 26 апреля 2023 года не сохранились, так как сгорел блок и произошел сбой программы», — записал участковый в деле.

Таким образом, никаких объективных доказательств в суде не продемонстрировали — разбирательство велось лишь на основании слов истца, ответчицы и свидетелей.

Ничего не доказал

Из слов суд сделал вывод, что все претензии Валерия необоснованны. Было решено, что заведующая действительно снимала видео, чтобы обезопасить себя, а не ущемить права пенсионера, да и не распространяла его — ведь запись получил только участковый для дела. И причинно-следственной связи между видеосъемкой и моральными страданиями мужчины нет. Заявления в милицию на него она подавала тоже не чтобы навредить Валерию, а ради защиты своих прав. То, что ни по одному из заявлений вина пенсионера не подтвердилась, никак не доказывает, что обвинения причинили ему моральный вред, говорится в решении суда.

Да и в целом Валерий не доказал, что заведующая нарушила какие-либо его права и виновата в его физических и нравственных страданиях, сделал вывод суд. А значит, никаких оснований для компенсации в соответствии с Гражданским кодексом у него нет.

Более того, раз иск пенсионера был необоснованным, он вдобавок к судебной пошлине (111 рублей) должен еще возместить ответчице расходы на юридическую помощь — 250 рублей.

Валерий не согласился с решением суда и подал апелляцию. Он отметил то, что на первом заседании сама заведующая признала, что его слова в момент инцидента не были оскорблением, но все равно написала на него заявление, а другие работники магазина давили на него, грубили, а потом в суде давали ложные показания. Также он был недоволен тем, что его жену и сестру не спросили о его состоянии здоровья, тогда как именно жена его лечила (она терапевт). Однако областной суд назвал все его доводы безосновательными и заявил, что пенсионер вообще не доказал, что его здоровье пострадало.

Таким образом, апелляция тоже ничего не дала Валерию. Разве что пришлось возместить завмагом еще 200 рублей, потраченных на юридическую помощь. В итоге разбитое яйцо обошлось жителю Кобрина в 361 рубль (за вычетом компенсации от магазина и без учета расходов на юристов) и в несколько месяцев допросов и тяжб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»