Белорус в магазине попросил заменить разбитое яйцо — и тут началось 17 12.01.2024, 9:16

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Чем закончилась абсурдная история?

Пожилой житель Кобрина апрельским днем пришел за продуктами в магазин «Светофор» на улице Южной. На кассе он заметил, что в упаковке яиц одно разбито, и попросил его заменить. Кассир отказалась, заявив, что мужчина сам разбил яйцо и должен платить. Между ними начался спор. А закончилась ситуация для пенсионера месяцами вызовов в милицию, ударом по нервам, здоровью и кошельку и несколькими судами.

Подробности абсурдной истории «Зеркало» узнало из судебных документов.

Инцидент произошел 26 апреля 2023 года. Валерий (имя вымышлено) делал покупки в магазине вместе с женой и сестрой. Около 16.50 он поспорил с кассиром из-за разбитого яйца. Услышав это, в торговый зал вышла заведующая и сразу же начала заявлять, что пенсионер срывает работу магазина. Она обвинила мужчину в «хулиганстве, оскорблении, воровстве и экстремизме» и с самого начала снимала его на видео на свой телефон, хотя он был против и требовал выключить камеру.

Валерий попросил жалобную книгу и записал в ней три замечания, в это время заведующая вызвала на него милицию.

По тревожной кнопке прибыли сотрудники Департамента охраны и, в свою очередь, вызвали участкового. Тот приехал и по заявлению заведующей начал в отношении Валерия проверку по четырем административным статьям: 10.2 (Оскорбление), 11.1 (Мелкое хищение), 19.1 (Мелкое хулиганство) и 19.11 (Распространение экстремистских материалов). Его забрали и пять часов продержали в милиции.

Что было дальше?

Проверка милиции показала, что обвинения против пенсионера были голословны, и все четыре административных процесса прекратили за отсутствием состава правонарушения. Правда, произошло это лишь спустя полтора месяца — в начале-середине июня.

Но заведующая, по словам мужчины, снова и снова требовала наказать его и подавала в прокуратуру жалобы на решения милиции о закрытии дел.

Из-за этого пенсионера два месяца раз за разом вызывали в милицию на допросы, ему приходилось объясняться там, оправдываться за происходящее перед родственниками. Причем занималась всем этим не только милиция, но и «другие правоохранительные органы». Более того, когда заведующая в очередной раз заявила на него, обвинив в экстремизме, силовики пришли к нему домой с обыском. Это было уже после закрытия «административок», 23 июня.

В свою очередь, Валерий сразу после конфликта тоже написал заявления в отношении кассира и заведующей магазина — по ст. 13.11 КоАП (Отказ в обслуживании покупателя) и 10.10 (Невыдача книги замечаний и предложений). С этим милиция разобралась гораздо быстрее и закрыла дела ввиду отсутствия правонарушения уже 15 мая.

«Не мог вести нормальную жизнь»

Вся эта ситуация очень тревожила пожилого человека. Вызовы в милицию, обыски и допросы, необходимость доказывать свою невиновность — по его словам, из-за этого он потерял нормальный сон и здоровье, все время нервничал, не мог нормально работать и отдыхать, у него начали болеть сердце, желудок и (как указал сам Валерий) даже тазобедренные суставы, ему пришлось пить различные лекарства.

Кроме того, мужчина испытывал нравственные страдания — боялся за то, что его могут арестовать и бросить за решетку, чувствовал стыд, обиду и унижение из-за несправедливых обвинений. После случившегося он «не мог прийти в себя и был не в состоянии продолжать нормальную, активную жизнь, так как находился в болезненном и подавленном состоянии».

Наконец, ему приходилось тратить время и свою небольшую пенсию на юридическую помощь, чтобы защититься.

Поэтому Валерий подал иск в суд и потребовал с заведующей компенсации морального ущерба. Какую сумму он требовал изначально, неясно, но после одного из судов он повысил ее до 10 000 рублей, так как заведующая на заседании и после суда, по словам мужчины, вела себя нелицеприятно и пыталась «причинить ему любой вред путем противоправных действий», из-за чего у него снова резко ухудшилось состояние здоровья.

Он также подал в суд на ООО «МосПродуктСервис», которому принадлежит «Светофор» в Кобрине, — видимо, с жалобой на вред от неправомерного отказа сотрудников в замене разбитого яйца. Разбирательство прошло в сентябре, и Валерию удалось взыскать компенсацию морального ущерба, но небольшую — всего 200 рублей.

Суд по иску против завмагом состоялся в октябре и прошел для пенсионера далеко не так удачно. Роль в этом сыграли бывший муж заведующей, работники магазина и странности с видео.

«Продолжал скандалить»

На стороне Валерия в суде выступили его жена и сестра, которые были вместе с ним в магазине. Они подтвердили, что конфликт случился, когда мужчина попросил заменить разбитое яйцо. При этом сестра сказала, что заведующая вызвала милицию без каких-либо причин, так как ни Валерий, ни другие люди в магазине ничего противоправного не делали, наоборот, это именно завмагом «вела разговор на высоких тонах, была эмоционально раздражена» и с самого начала непрерывно снимала пенсионера на камеру, хотя он просил прекратить.

А вот сотрудники магазина описали ситуацию совсем иначе. По их словам, заведующая пыталась разрешить конфликт, но Валерий «продолжал скандалить, кричал, высказывал угрозы в адрес сотрудников магазина, на просьбы успокоиться не отреагировал, в связи с чем были вызваны сотрудники милиции для пресечения его действий». Такие показания дали все три допрошенных в суде работника.

Также заведующая привлекла в качестве свидетелей милиционеров департамента охраны — они сообщили суду, что приехали по вызову и видели «конфликт», но не рассказали, в чем он заключался и кто как себя вел.

Прояснить ситуацию могли бы видеозаписи, но что-то пошло не так.

Таинственная видеозапись и «сбой программы»

Как говорилось выше, заведующая во время конфликта снимала Валерия на видео. В судебном иске он настаивал на том, что она делала это без разрешения, чем нарушила его права и Закон «О персональных данных». Кроме того, она распространила запись — переслала ее участковому, и тот затем на основании видео составил на него несколько протоколов.

Заведующая же настаивала на том, что она вела запись для своей защиты и доказательства того, что Валерий вел себя противоправно. По ее словам, такой совет ей много раз давал участковый: чуть что случается в магазине — сразу снимай на видео. Потому что камеры наблюдения в «Светофоре» есть, но не пишут звук, поэтому их записей может быть недостаточно. Участковый, к слову, такой совет подтвердил. Сотрудники магазина еще и подчеркнули, что там висят предупреждения о видеонаблюдении — мол, какая тогда уже разница, если кто-то снимает и на собственный телефон.

Но есть одна загвоздка. Ни одной, ни второй видеозаписи конфликта почти никто не видел и на суде они представлены не были.

Что случилось с записью на телефоне?

Заведующая заявила, что она ее участковому не отправляла, а это сделал ее бывший муж. Все трое рассказали на суде такую историю. Участковый знал, что заведующая сделала видео на телефон, и ему понадобилась эта запись в рамках проверки. Он позвонил заведующей, но та не отвечала. Тогда он позвонил ее бывшему мужу (можно полагать, что они были знакомы) и попросил срочно скинуть запись. Тот сам нашел на телефоне бывшей супруги папку с фамилией Валерия, переслал себе на телефон, а от себя отправил участковому. А затем взял и удалил папку с телефона жены. Причем, утверждал мужчина, саму запись он не открывал и не смотрел.

Все сотрудники магазина потом дали показания, что они не уверены, снимала ли заведующая в момент конфликта видео или просто так держала телефон, и что запись они не видели. И хотя видео должно было остаться у участкового — ведь оно легло в основу административных дел против Валерия, — на суде его не показали, и в документах даже не отражено, звучало ли такое предложение. А ведь эта запись могла прояснить, как вели себя в магазине обе стороны и кто разжигал конфликт.

Впрочем, в торговом зале магазина велось видеонаблюдение, и оно тоже могло бы многое объяснить даже без записи звука. Однако то видео тоже таинственным образом пропало. Это зафиксировано в материалах проверки, которую вел участковый по заявлению заведующей о том, что Валерий оскорбил ее и хулиганил.

«Записи с камер видеонаблюдения за 26 апреля 2023 года не сохранились, так как сгорел блок и произошел сбой программы», — записал участковый в деле.

Таким образом, никаких объективных доказательств в суде не продемонстрировали — разбирательство велось лишь на основании слов истца, ответчицы и свидетелей.

Ничего не доказал

Из слов суд сделал вывод, что все претензии Валерия необоснованны. Было решено, что заведующая действительно снимала видео, чтобы обезопасить себя, а не ущемить права пенсионера, да и не распространяла его — ведь запись получил только участковый для дела. И причинно-следственной связи между видеосъемкой и моральными страданиями мужчины нет. Заявления в милицию на него она подавала тоже не чтобы навредить Валерию, а ради защиты своих прав. То, что ни по одному из заявлений вина пенсионера не подтвердилась, никак не доказывает, что обвинения причинили ему моральный вред, говорится в решении суда.

Да и в целом Валерий не доказал, что заведующая нарушила какие-либо его права и виновата в его физических и нравственных страданиях, сделал вывод суд. А значит, никаких оснований для компенсации в соответствии с Гражданским кодексом у него нет.

Более того, раз иск пенсионера был необоснованным, он вдобавок к судебной пошлине (111 рублей) должен еще возместить ответчице расходы на юридическую помощь — 250 рублей.

Валерий не согласился с решением суда и подал апелляцию. Он отметил то, что на первом заседании сама заведующая признала, что его слова в момент инцидента не были оскорблением, но все равно написала на него заявление, а другие работники магазина давили на него, грубили, а потом в суде давали ложные показания. Также он был недоволен тем, что его жену и сестру не спросили о его состоянии здоровья, тогда как именно жена его лечила (она терапевт). Однако областной суд назвал все его доводы безосновательными и заявил, что пенсионер вообще не доказал, что его здоровье пострадало.

Таким образом, апелляция тоже ничего не дала Валерию. Разве что пришлось возместить завмагом еще 200 рублей, потраченных на юридическую помощь. В итоге разбитое яйцо обошлось жителю Кобрина в 361 рубль (за вычетом компенсации от магазина и без учета расходов на юристов) и в несколько месяцев допросов и тяжб.

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