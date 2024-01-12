Военное командование РФ попало в грандиозный скандал 4 12.01.2024, 9:23

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Взбунтовались не только сербские наемники.

Известный военный преступник серб Деян Берич, который в 2014 году помогал россиянам оккупировать Крым, а затем был снайпером на Донбассе, стал причиной грандиозного скандала в РФ. Он заявил, что российские командиры издеваются над наемниками-иностранцами и отправляют их на верную смерть. Однако такая ситуация не только с сербами.

Сейчас в ряды оккупационной армии массово вербуют граждан Непала, Сирии, Кубы и других стран, которых без сожалений «утилизируют» в Украине, пишет OBOZ.UA.

Скандал с сербами

Российскую армию изо дня в день сотрясают скандалы, на этот раз (неслыханное дело) взбунтовались сербские наемники. Они заявили о скотском отношении со стороны российского командования и, в частности, офицеров 119-го парашютно-десантного полка ВС РФ. Воюющие против украинцев наемники внезапно осознали, что их используют в качестве пушечного мяса.

А началось все с того, что перед боем сербам выдали по 2-3 автоматных рожка («остальное сами добудете»). Отказавшиеся идти в бой сербы были обвинены в предательстве, избиты, изгнаны из землянок и лишены доступа к кухне.

Сербы договорились с кадыровцами, что те заберут их к себе, но в итоге переход так и не состоялся. На родину сербы, конечно же, вернуться не могут: за наемничество им грозит тюрьма.

Видеообращение военных преступников в российской соцсети «Вконтакте» опубликовал серб Деян Берич (позывной «Деки»), который недавно стал доверенным лицом Путина.

Но проблемы возникают не только у сербских наемников – просто такая информация редко попадает в сеть. Однако все чаще из армии РФ бегут иностранцы, ранее поверившие обещаниям.

Так, сейчас в России в розыск объявлен Тар Николос Джексон, который служит по контракту в 27-й отдельной гвардейской севастопольской мотострелковой бригаде, военная часть расположена в подмосковном поселке Мосрентген. Эта бригада входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, которая участвует в войне против Украины.

В ориентировке указано, что военнослужащий самовольно оставил место службы и «способен на обман». За его поимку обещают вознаграждение.

«Чем дальше, тем лучше»

По данным украинского Центра национального сопротивления, сейчас россияне усиленно ищут в Африке наемников для участия в преступной войне.

«Враг проводит рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидает набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого «Африканского корпуса». Его РФ создает как замену наемникам ЧВК «Вагнер», действовавшим в Африке, но отправившимся в зону СВО», – говорится в сообщении.

Расширение контингента планируется, в частности, на территории Буркина-Фасо, а основным видом деятельности наемников будет подготовка местных и переподготовка новых групп местных наемников для отправки на войну против Украины.

И это не выдумки. Наемники из далеких стран действительно воюют на стороне России. В первую очередь оккупанты вербовали иностранцев, находящихся на территории РФ, – тех, кто учится или работает. Затем стали планомерно работать за рубежом, открывая нелегальные вербовочные центры.

Собеседник OBOZ.UA в украинской разведке говорит, что иностранные наемники призваны заменить «практически закончившихся зеков».

«Поток осужденных преступников из российских колоний на войну уже не такой, как раньше. Многих завербованных в ряды «Вагнера» давно «отминусовали» в Украине, а сейчас «добивают» тех, кто в различных подразделениях типа «Шторм Z». А пополнять потери оккупантам нужно. Вот и сделали ставку на наемников, которые обходятся довольно дешево. К тому же у них нет родственников в России, которые будут их искать и, что немаловажно, требовать выплат и компенсации. Так что чем дальше живет потенциальное пушечное мясо, тем лучше для оккупантов», – поделился офицер.

По его словам, в рядах армии страны-оккупанта против Украины уже воюют наемники из разных стран, среди которых Сомали, Индия, Сирия, Куба и другие.

Например, в ноябре украинскими защитниками на Мелитопольском направлении был ликвидирован 38-летний наемник из Китая по имени Чжао Жуй. Оказалось, что он собрался воевать в рядах российских оккупантов против «японских милитаристских фашистов», которых, по его мнению, завербовали украинцы.

Недавно Силы обороны Украины впервые взяли в плен граждан Непала и Сомали – что является еще одним доказательством преступной деятельности России.

Ситуация с вербовкой россиянами жителей других стран уже приводила к скандалам. Дошло до того, что, например, Непал уже призвал Россию прекратить это непотребство.

Милан Раджа Туладхар, посол Непала в Москве, заявил, что 150-200 непальцев на сегодняшний день являются наемниками в российской армии. «Мы отправляем тех, кто обращается к нам, обратно в Непал, рассказывая им о высоких рисках, связанных со службой в российской армии. Мы возвращаем по меньшей мере одного гражданина каждый день. Все они были привезены в Россию для службы в армии», – сказал он.

Посол добавил, что граждан Непала завлекают обещаниями больших денег и в основном незаконно переправляют в Россию. С помощью торговцев людьми многие непальцы попали в Россию по студенческим и туристическим визам и вступили в ее армию.

Как бы то ни было, ясно одно: прекращать вербовку иностранцев Россия, конечно же, не будет. Слишком привлекательно набирать дешевое пушечное мясо для войны в Украине.

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