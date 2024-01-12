Российский военный отравился наркотиками в Донецкой области 1 12.01.2024, 9:33

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Состав вещества неизвестен.

Российский военнослужащий отравился наркотическими веществами на временно оккупированной части Донецкой области. Об этом пишет ASTRA.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Чистяково (ранее – Торез) в Горловском районе. Он находится в оккупации с лета 2014 года.

Отравился наркотиками 23-летний оккупант по имени Ильяс Г. из в/ч 6962. Его доставили в анестезиологическое отделение центральной городской больницы.

По данным ASTRA, диагноз младшего сержанта — отравление неизвестным наркотическим веществом. Также издание поделилось фотографией захватчика.

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