закрыть
12 января 2024, пятница, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Замерзнуть назло Байдену

2
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 12.01.2024, 9:40
  • 4,784
Замерзнуть назло Байдену

Российская пропаганда – смешная вещь.

Пропаганда – смешная вещь. Помните, как в прошлом году в России запустили волну про Европу, которая замерзнет без российского газа? И ролик какой-то сняли, насмехались, надувались от величия.

В прошлом году Европа не замерзла, в этом та же история. Пропаганда завяла и больше к теме замерзания не возвращалась.

Зато в стране пропаганды то котельная где-то отказала, то трубы лопнули. И повалил народ из многоквартирных домов во дворы костры жечь и греться в лютый мороз! А организатор всех побед в это время вдали, на Чукотке, помидоры в теплицах щупал. Крепки ли плоды успеха?

Вот отличный пример для Европы и для всего мира – результат путинских побед. Смотрите, вы так не можете. Получай, Байден! Замерзнем назло тебе!

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»