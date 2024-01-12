Замерзнуть назло Байдену

Замерзнуть назло Байдену2
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 12.01.2024, 9:40
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Российская пропаганда – смешная вещь.
Пропаганда – смешная вещь. Помните, как в прошлом году в России запустили волну про Европу, которая замерзнет без российского газа? И ролик какой-то сняли, насмехались, надувались от величия.
В прошлом году Европа не замерзла, в этом та же история. Пропаганда завяла и больше к теме замерзания не возвращалась.
Зато в стране пропаганды то котельная где-то отказала, то трубы лопнули. И повалил народ из многоквартирных домов во дворы костры жечь и греться в лютый мороз! А организатор всех побед в это время вдали, на Чукотке, помидоры в теплицах щупал. Крепки ли плоды успеха?
Вот отличный пример для Европы и для всего мира – результат путинских побед. Смотрите, вы так не можете. Получай, Байден! Замерзнем назло тебе!
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»