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ГУР получило секретные данные о производителе дронов для России

  • 12.01.2024, 9:48
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ГУР получило секретные данные о производителе дронов для России

Всплыли интересные детали.

Украинская разведка получила немало информации о предприятии, которое производит беспилотникии для России. В ГУР МО объяснили пользу от секретных данных.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он назвал получение данных о производителе беспилотников для оккупантов большим успехом для Украины.

По его словам, операция проводилась совместно с представителями гражданского общества, в том числе небезразличными патриотическими блогерами. Представитель ГУР МО выразил благодарность людям, которые помогали. Он подтвердил, что речь идет о 100 гигабайтах информации.

По словам Юсова, эти данные можно использовать по многим направлениям. В материалах содержится информация о беспилотнике «Орлан» и средствах РЭБ противника, которая поможет в противодействии враждебным средствам поражения. Также украинский оборонно-промышленный комплекс может использовать некоторые методы.

Представитель ГУР МО также отметил, что производство этих дронов предполагает конкретную номенклатуру компонентов, причем не только российского производства, но и импортных.

«А это означает отслеживание цепочек поставок и соответственно срыв этих цепочек в будущем, в частности, из-за усиления санкционной политики», – пояснил Юсов.

Он отметил, что часть полученной информации будет интересна западным партнерам Украины. Юсов подчеркнул, что данные будут полезны для усиления безопасности и обороны.

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