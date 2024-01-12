Российские военные сгорели в бане в Курской области

Российские военные сгорели в бане в Курской области5
- 12.01.2024, 10:05
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Есть погибшие и пострадавшие.
В Курской области России сгорела полевая баня путинских оккупантов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди захватчиков.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники. Пожар произошел накануне, 11 января, в районе села Анатольевка Рыльского района Курской области.
В результате пожара погибли двое мобилизованных: 26-летний командир стрелкового взвода Дмитрий Голубев из Санкт-Петербурга и 32-летний машинист экскаватора Александр Стулов из Нижегородской области.
Кроме того, с отравлением угарным газом в больницу госпитализировали двух срочников: 20-летнего Павла С. из Ленинградской области и 20-летнего Кубанича Т. из Санкт-Петербурга.
По предварительным данным, пожар начался с возгорания стенки за топкой печки в полевой бане.