Российские военные сгорели в бане в Курской области 5 12.01.2024, 10:05

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Есть погибшие и пострадавшие.

В Курской области России сгорела полевая баня путинских оккупантов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди захватчиков.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники. Пожар произошел накануне, 11 января, в районе села Анатольевка Рыльского района Курской области.

В результате пожара погибли двое мобилизованных: 26-летний командир стрелкового взвода Дмитрий Голубев из Санкт-Петербурга и 32-летний машинист экскаватора Александр Стулов из Нижегородской области.

Кроме того, с отравлением угарным газом в больницу госпитализировали двух срочников: 20-летнего Павла С. из Ленинградской области и 20-летнего Кубанича Т. из Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, пожар начался с возгорания стенки за топкой печки в полевой бане.

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