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Пескова бросили на переноску мешков с песком

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 12.01.2024, 10:16
  • 4,230
Пескова бросили на переноску мешков с песком

Таких лузеров в мире больше нет.

Новости об очередных «успехах» российского начальства. Это такие лузеры, что в мире больше нет. Разве что Мадуро. В Белгороде начали обкладывать мешками с песком автобусные остановки.

Здесь даже и не знаешь, что сказать. Путин, это по плану? Еще 24 февраля было заложено в график?

Такие яркие образы с этими мешками с песком. Может, еще «пулеметные гнезда» среди мешков оборудуют со временем и Медведева туда с «Максимом» посадят, чтобы отбивался. Тра-та-та-та-та-та-та!

Кстати, а почему бы не устроить кремлевский субботник в помощь Белгороду? Собрать бригаду грузчиков из сотрудников администрации президента с Песковым во главе, и пусть мешки в Белгороде потаскают на морозе.

«Мешок с песком» - очередной символ закатного путинского времени. Надо бы Госдуме тоже мешками обложиться. И Кремлю. В знак солидарности.

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