Что делать, если зимой скользит обувь? 2 12.01.2024, 10:26

1,502

Дешевые и бесплатные способы решения проблемы.

Погода зимой в Беларуси — всегда приключение. Иногда уже в ноябре тротуары превращаются в каток, и многие начинают мечтать о ледоступах. Скользкая обувь может стать причиной падения и привести к травме.

Но есть способы приспособить ботинки или сапоги к передвижению по льду, чтобы чувствовать себя в гололед уверенно, пишет telegraf.news.

Как сделать обувь зимой не скользкой

Используя подручные средства, в домашних условиях любой человек может превратить подошву любимых зимних ботинок или сапожек в антигололедный протектор.

Во-первых, можно использовать специальные накладки на подошву с противоскользящим покрытием — ледоступы или грабберы. Их продают в магазинах обуви или интернет-магазинах.

Также можно обработать подошву обуви наждачной бумагой или напильником, чтобы создать шероховатую поверхность, которая будет лучше сцепляться со льдом.

Еще один способ — нанести на подошву клей и обсыпать его песком или другим мелким материалом, который поможет улучшить сцепление с поверхностью.

Кроме того, попробуйте приклеить на подошву обуви полоски наждачной бумаги или кусочки резины, чтобы улучшить сцепление со скользкой поверхностью. Наждачную бумагу лучше выбирать крупнозернистую — она будет меньше забиваться грязью и дольше сохранит свои антискользящие свойства.

Придать подошве антискользящие свойства также можно при помощи полосок войлока или фетра, приклеенных на нее. С этой же целью можно использовать кусочки губки для мытья из абразивной фибры. Такая обувь, помимо антискользящего эффекта, становится еще и бесшумной.

И, наконец, вбейте при помощи мебельного степлера металлические скобки по краю подошвы, создав своеобразный рельеф, который будет препятствовать скольжению по льду. С этой же целью можно использовать и саморезы. Существенные минусы применения скобок и саморезов в качестве средства от скольжения по льду — обувь будет сильно стучать в помещении и может повредить пол.

Однако важно помнить, что любой метод, который вы выберете, может ухудшить внешний вид обуви, поэтому используйте их осторожно и по мере необходимости.

Как правильно ходить зимой по льду

Безопасность всегда должна быть на первом месте. Зимой, когда условия на улице часто представляют опасность травмирования, нужно быть аккуратным и передвигаться по льду правильно.

Лучше ходить по тротуарам, посыпанным песком или солью.

Если все же придется идти по заледеневшим дорогам или тротуарам, то не стоит ходить очень быстро, так как это может привести к падению.

Пользуйтесь обувью на толстой нескользящей подошве или на низком каблуке.

Выбирайте для зимы ботинки или сапоги с глубоким (от 5 мм) рельефом. Чем он глубже — тем лучше сцепление с поверхностью и тем обувь устойчивее. Если у понравившейся обуви недостаточно глубокий протектор, можно попросить углубить его в обувной мастерской.

Если у вас скользкие ботинки или сапоги, используйте специальные накладки на обувь, препятствующие скольжению (ледоступы или грабберы) или подручные средства, с помощью которых подошве можно придать антискользящие свойства.

Если у вас есть сумка или рюкзак, распределите вес равномерно на обе руки, чтобы не потерять равновесие.

А еще старайтесь не держать руки в карманах, так как это может привести к падению. Если вы чувствуете, что начинаете падать, попытайтесь упасть на бок, предплечье или спину, чтобы избежать травм. Это посоветовал травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой.

Также он предупредил, что при падении нельзя вытягивать вперед руки, поскольку это может привести к перелому запястья. Можно попытаться сгруппироваться при падении — локти прижать к телу, а колени подтянуть к груди. Но сделать это сложно даже профессиональным спортсменам — так неожиданно и быстро обычно происходит падение.

Как выбрать обувь с нескользящей подошвой

Не каждая подошва подходит для зимы. Часто зимние ботинки или сапоги с мощными протекторами начинают скользить даже по снегу, а на льду превращаются в коньки. Чтобы уверенно чувствовать себя в гололед, выбирайте обувь с нескользящей подошвой из термоэластопласта или термопластичной резины.

Обувь с подошвой из термоэластопласта (ТЭП) — одна из самых устойчивых против гололеда. Даже в сильные морозы она сохраняет свои свойства и обеспечивает отличное сцепление со скользкой поверхностью. Кроме того, у протекторов из ТЭП хорошая амортизация.

Резина — отличный материал для подошвы зимней обуви. У нее хорошее сцепление с поверхностью, она не твердеет на морозе и обеспечивает превосходную амортизацию при ходьбе.

Термопластичная резина или синтетический каучук — еще один подходящей для зимней обуви материал. У него повышенная устойчивость к скольжению, он не твердеет и не трескается при низкой температуре.

Обувь с подошвой из термополиуретана (Тунита) тоже не скользит по снегу и льду, но сам материал тяжелый, к тому же обладает не лучшей теплоизоляцией.

А вот зимнюю обувь с подошвой из полиуретана лучше обходить стороной. Она начинает скользить при температуре −10°С, и не спасут даже мощные протекторы. К тому же такая обувь «боится» сильных морозов — при экстремально низкой температуре подошва может лопнуть.

К сожалению, визуально определить, из какого материала сделана подошва, может только специалист. При выборе обуви покупателю приходится верить продавцу на слово, но лучше перед покупкой внимательно изучить информацию на обувной коробке. Производитель обязан указать данные об обуви, в том числе и о материале подошвы. Если нужной информации на коробке нет, нужно попросить продавца показать сертификат соответствия на обувь — в нем должны быть размещены все данные товара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».