закрыть
12 января 2024, пятница, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хет-трик Шаранговича помог «Калгари» победить «Аризону»

  • 12.01.2024, 10:36
Хет-трик Шаранговича помог «Калгари» победить «Аризону»

У белорусского форварда уже 17 шайб в этом сезоне.

Сегодня его «Калгари» выиграл в гостях у «Аризоны» со счетом 6:2. Белорусский форвард «Калгари Флэймз» Егор Шарангович забросил трижды, сообщает championat.com.

Причем Егор забил в меньшинстве, большинстве и в равных составах. И справедливо был признан первой звездой матча.

Шарангович перешел в «Калгари Флэймз» летом, перед этим он играл за «Нью-Джерси Девилз», где у него также был один хет-трик.

«Калгари» сейчас занимает 11-ю строчку в Западной конференции, у команды 43 очка в 42 матчах, но отставание от зоны плей-офф составляет всего два очка.

Следующий матч канадский клуб проведет с обладателем Кубка Стэнли — командой «Вегас Голден Найтс».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»