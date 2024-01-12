Хет-трик Шаранговича помог «Калгари» победить «Аризону»
- 12.01.2024, 10:36
У белорусского форварда уже 17 шайб в этом сезоне.
Сегодня его «Калгари» выиграл в гостях у «Аризоны» со счетом 6:2. Белорусский форвард «Калгари Флэймз» Егор Шарангович забросил трижды, сообщает championat.com.
Причем Егор забил в меньшинстве, большинстве и в равных составах. И справедливо был признан первой звездой матча.
Шарангович перешел в «Калгари Флэймз» летом, перед этим он играл за «Нью-Джерси Девилз», где у него также был один хет-трик.
«Калгари» сейчас занимает 11-ю строчку в Западной конференции, у команды 43 очка в 42 матчах, но отставание от зоны плей-офф составляет всего два очка.
Следующий матч канадский клуб проведет с обладателем Кубка Стэнли — командой «Вегас Голден Найтс».
A beauty of a pass from Huby and a beauty of a finish from Sharky! pic.twitter.com/gYh3ErgV2V— Calgary Flames (@NHLFlames) January 12, 2024