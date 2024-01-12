Неправильные бумаги Путину готовят
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 12.01.2024, 10:41
- 1,366
Устроили диверсию с яйцами и курятиной.
Неправильные какие-то бумаги Путину готовят. Яйца, курятина... За новогодние каникулы 2024 года россияне купили около 4 тысяч тонн лососевой икры, сообщает Росрыболовство.
Вот какие аргументы надо приводить президенту, чтоб доказать, что граждане под его мудрым руководством живут все сытнее.
Ну, и «лучше и веселее», разумеется. Как говорил другой великий геополитик.
Телеграм-канал «СерпомПо»