Неправильные бумаги Путину готовят Телеграм-канал «СерпомПо»

12.01.2024, 10:41

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Устроили диверсию с яйцами и курятиной.

Неправильные какие-то бумаги Путину готовят. Яйца, курятина... За новогодние каникулы 2024 года россияне купили около 4 тысяч тонн лососевой икры, сообщает Росрыболовство.

Вот какие аргументы надо приводить президенту, чтоб доказать, что граждане под его мудрым руководством живут все сытнее.

Ну, и «лучше и веселее», разумеется. Как говорил другой великий геополитик.

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