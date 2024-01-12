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Белорусу дали 2,5 года колонии за «класс» в «Одноклассниках»

  • 12.01.2024, 10:47
  • 1,054
Белорусу дали 2,5 года колонии за «класс» в «Одноклассниках»

Мужчину признали виновным в «оскорблении Лукашенко»

Житель Могилева Сергей Якубенок получил 2,5 года колонии за «класс» в «Одноклассниках» — его судили по двум статьям, пишет Mayday team.

Мужчину признали виновным в «оскорблении Александра Лукашенко» (ст. 368) и «клевете на Александра Лукашенко» (ст. 367 УК Беларуси).

Основой для уголовного дела в отношении мужчины стала оценка «класс» в «Одноклассниках» в одном из пабликов, признанных «экстремистскими».

Ему дали 2,5 года колонии.

Приговор был озвучен 13 декабря 2023 года в суде Могилевского района. Дело рассматривал судья Александр Холодцов.

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