Белорусу дали 2,5 года колонии за «класс» в «Одноклассниках»
- 12.01.2024, 10:47
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Мужчину признали виновным в «оскорблении Лукашенко»
Житель Могилева Сергей Якубенок получил 2,5 года колонии за «класс» в «Одноклассниках» — его судили по двум статьям, пишет Mayday team.
Мужчину признали виновным в «оскорблении Александра Лукашенко» (ст. 368) и «клевете на Александра Лукашенко» (ст. 367 УК Беларуси).
Основой для уголовного дела в отношении мужчины стала оценка «класс» в «Одноклассниках» в одном из пабликов, признанных «экстремистскими».
Ему дали 2,5 года колонии.
Приговор был озвучен 13 декабря 2023 года в суде Могилевского района. Дело рассматривал судья Александр Холодцов.