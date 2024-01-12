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В Беларуси продается Jetta VA3, но это не VW и не VAZ

  • 12.01.2024, 11:02
  • 3,670
В Беларуси продается Jetta VA3, но это не VW и не VAZ

Сколько стоит?

На сайте av.by в продаже появился автомобиль марки Jetta. За новый седан со знакомым каждому белорусскому автолюбителю названием просят 18 тысяч долларов. Что собой представляет китайский римейк популярной модели VW?

Не модель, а отдельная марка

Автомобилистам слово «Jetta» знакомо давно, ведь VW выпускает модель под таким названием начиная с 1979 года. Но автомобиль, о котором идет речь, имеет мало общего с VW Jettа, поскольку в данном случае Jettа это не название модели, а отдельная марка авто.

Новый китайский автомобильный бренд был создан концерном Volkswagen вместе со своим партнером по совместному предприятию FAW Group в 2019 году.

Наверное, если бы не война и санкции, белорусские автолюбители могли бы и дальше ничего не знать о существовании таких авто. Но реальность показывает другое: доля китайских марок среди новых легковых автомобилей в продаже превышает 80%.

Автомобиль марки Jetta имеет под капотом бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, работает он в паре с автоматической коробкой передач.

Polo Sedan возвращается?

Технически этот автомобиль ничего общего с седаном VW Jetta особо не имеет. Модель VA3 построена на той же базе, что и VW Polo sedan, который ранее выпускали в том числе на заводе VW в России. В свое время Polo sedan занимал первые строчки по продажам новых авто в Беларуси.

Внешнее сходство VW Polo sedan с Jetta VA3 лучше всего видно, если смотреть на автомобиль сбоку. Передняя часть больше похожа на современный VW Polo, а вот сзади автомобиль, можно сказать, выглядит уникально.

Общие черты также просматриваются в интерьере автомобиля.

Новый бестселлер?

Получится ли у Jetta VA3 повторить успех VW Polo sedan, копией которого является этот автомобиль, — большой вопрос. С одной стороны, это довольно простой автомобиль, который хорошо себя зарекомендовал, хотя и в китайской шкуре, а с другой — довольно старая модель. Помимо этого, китайцы местами упростили и без того простую модель, которая продавалась только в странах третьего мира (VW Polo sedan не продавался в Европе). В Jetta VA3, например, нельзя откинуть задний ряд кресел, чтобы увеличить объем багажного отсека.

В то же время 18 тысяч долларов за новый автомобиль на автомате в современных условиях не так уж и много. Примерно столько стоит Geely Emgrand с АКПП.

На момент появления на рынке Китая в 2019 году Jetta VA3 продавались по ценам от 11 300 до 15 100 долларов.

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