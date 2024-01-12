Захарова устроила истерику из-за ударов по базам хуситов в Йемене 21 12.01.2024, 11:04

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Мария Захарова

Россия созывает срочное заседание Совбеза ООН.

Россия созывает срочное заседание Совета безопасности ООН из-за атаки США и союзников на объекты хуситов в Йемене в пятницу, 12 января.

Об этом сообщает российское издание РИА «Новости».

Заседание должно состояться 12 января в 18:00 по Минску.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала авиаудары по Йемену «очередным примером извращения англосаксами резолюций СБ ООН», а также «полным пренебрежением международным правом ради эскалации ситуации в регионе для своих разрушительных целей».

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