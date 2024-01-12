закрыть
12 января 2024, пятница, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Может ли белорус получить прогул за появление на работе в нетрезвом виде?

1
  • 12.01.2024, 11:12
  • 2,474
Может ли белорус получить прогул за появление на работе в нетрезвом виде?

В Минтруда объяснили.

Наниматели в Беларуси часто признают прогулом тот день, когда сотрудника отстранили от работы за то, что он пришел в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты и объяснили, почему это нарушение закона о труде.

«Разъясняем, что отстранение от работы — это временное недопущение нанимателем работника к исполнению своих трудовых обязанностей в соответствующий день (смену) в связи с обстоятельствами, предусмотренными ст. 49 ТК. Отстранение производится на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы. Согласно п. 1 ч.6 ст. 49 ТК наниматель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

При этом специалисты отметили, что период отстранения от работы — это нерабочее время, поскольку работник не исполняет свои трудовые обязанности (не допускается к ним по инициативе нанимателя).

«Прогул же — отсутствие работника по своей инициативе в рабочее время на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин (абз.2 п. 7 ст.42 ТК)», — отметили в департаменте.

Получается, что отстранение от работы не является прогулом, поэтому сотрудника, появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и отстраненного от своих обязанностей, нельзя наказать за прогул. Его можно привлечь к дисциплинарной ответственности за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Если сотрудник до отстранения отработал какую-то часть времени, то наниматель обязан оплатить эти фактически отработанные часы работы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»