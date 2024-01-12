Может ли белорус получить прогул за появление на работе в нетрезвом виде? 1 12.01.2024, 11:12

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В Минтруда объяснили.

Наниматели в Беларуси часто признают прогулом тот день, когда сотрудника отстранили от работы за то, что он пришел в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты и объяснили, почему это нарушение закона о труде.

«Разъясняем, что отстранение от работы — это временное недопущение нанимателем работника к исполнению своих трудовых обязанностей в соответствующий день (смену) в связи с обстоятельствами, предусмотренными ст. 49 ТК. Отстранение производится на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы. Согласно п. 1 ч.6 ст. 49 ТК наниматель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

При этом специалисты отметили, что период отстранения от работы — это нерабочее время, поскольку работник не исполняет свои трудовые обязанности (не допускается к ним по инициативе нанимателя).

«Прогул же — отсутствие работника по своей инициативе в рабочее время на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин (абз.2 п. 7 ст.42 ТК)», — отметили в департаменте.

Получается, что отстранение от работы не является прогулом, поэтому сотрудника, появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и отстраненного от своих обязанностей, нельзя наказать за прогул. Его можно привлечь к дисциплинарной ответственности за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Если сотрудник до отстранения отработал какую-то часть времени, то наниматель обязан оплатить эти фактически отработанные часы работы.

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