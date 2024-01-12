Чукотский позор Путина 1 Anti-Colorados, Defence-Line

12.01.2024, 11:19

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Говорить теперь будет только Василич.

Как сообщает российская пресса, организм, под условным названием «Путин», прибыл на Чукотку. С одной стороны, это – бывшая вотчина Ромы Абрамовича и вспомнить его всегда имеет смысл. Ведь именно Рома был тем денежным кошельком, который поднял Путина с уровня братвы, прорвавшейся во власть, до уровня царя, который «может себе позволить». Тогда у Ромы официально было несколько десятков миллиардов долларов и за счет части этих денег ощипанный петух Путин превратился в натуральную, двуглавую птицу. Здесь не будем уточнять, где у него вторая голова, а просто заметим, что Рома был смазкой для Путина на весь период, пока тот подминал под себя Газпром и Роснефть, назначив на руководство которыми своих питерских корешей Лёшу Миллера и Игоря Сечина.

Там надо было провести достаточно долгий ряд мероприятий, в результате которых на предприятиях сменились первые, вторые и третьи лица. Так, например, в Газпроме, совет директоров был переформатирован в синекуру для конторских генералов, а сами должности в топ-менеджменте навсегда получили вид золотых парашютов для особо отличившихся лиц или же личных корешей царя. Понятно, что все эти мероприятия надо было провести с полным соблюдением процедур, поскольку смещаемые лица понимали, что надо уходить тихо и без вопросов. Ведь всем понятно, что лучше уйти на покой с более чем шикарными бонусами, чем сделать то же самое, но без бонусов и в дорогом деревянном ящике.

И все это время, пока Путин разворачивал крупнейшие финансовые потоки в направлении своего кармана, Рома Абрамович, со своим баблом, был чем-то вроде волшебной палочки либо джина, который исполняет все желания. А номинально он как раз и занимал должность губернатора Чукотки, хотя «руководил» регионом он из Лондона, где всерьез увлекся футболом. В самом деле, губернаторство было всего лишь прикрытием и его личное присутствие на Чукотке нужно было только для того, чтобы устроить фотосессию или что-то подобное. А как только все мероприятия, описанные выше, были закончены, то Рома был отпущен на все четыре стороны.

Так что именно в данном случае, поездка на Чукотку была обоснована исторически, а плюс к тому, чернь должна узнать об этом и сказать: «Гляди ка! Царь-то поехал еще в большую холодину, чем у нас дома!», или «Он туда поехал от избытка храбрости, ведь злобная Америка находится всего в нескольких десятках километров, но не побоялся старик!» Но в данном случае интересны не причины, по которым был организован этот перфоманс, а случившееся в ходе этого визита. Тут следует процитировать вражескую прессу, чтобы не было разночтений:

«Президент России Владимир Путин в ходе визита на Чукотку пожаловался на проблемы в коммуникациях со своими школьными друзьями и однокурсниками. По его словам, он иногда встречается с ними и они часто смотрят на него и говорят: «Я вот не верю… Ты это? Или не ты».

Неизвестно, при каких обстоятельствах Путин проводит подобные встречи. Обычно участников мероприятий с ним отправляют на карантин. В 2020 году он доходил до двух недель, позже его сократили вдвое. Осенью 2023 года Кремлю по несколько раз в месяц приходилось отвечать на вопросы о двойниках и заверять, что Путин не пользуется услугами «дублеров».

Вот как! Пришлось такое говорить собственным ртом и при таких странных обстоятельствах. С другой стороны, тема эта все же интересует стадо и подняв ее, царь уже мог ничего не говорить о том, почему вымерзают целые населенные пункты при том, что в стране газ натурально некуда девать.

Понятно, что ледовые пещеры образовались не в каждом населенном пункте и потому таким ловким ходом то, что называют Путиным, увильнуло и от других, не менее неприятных вопросов, относительно войны в Украине, например. Ведь публика там помнит, как Путин вещал о том, что их танки Т-90 – лучшие в мире и что только они появляются на поле боя, все натурально разбегаются, а сеть завалена видами запусков башни Т-90 в стратосферу, откуда по пути вылетают «стратонавты», а от них отлетают их лапти.

Он же рассказывал и о том, что их ракеты Кинжал вообще не может перехватить ни одна система ПВО, а тем более – старинные Пэтриоты, а тут – на тебе, уже не просто сбитые и потому трудно опознаваемые Кинжалы, ВСУ демонстрирует как результат перехвата, но и достаточно целые, о чем уже никак не расскажешь, что это не Кинжал, а Зинка, например.

Кстати, и сами Пэтриоты он обещал пощелкать как орешки, а оказалось, что щелкать он может только своей шухлядой, да старческими орешками и не более. На новейших, не имеющих аналогов самолетах, которые и сбить-то просто нечем, теперь приходится тихонечко молчать, прикинувшись листиком, а то глядишь – еще и про С-400, которые «сбивают все» придется что-то рассказывать, поскольку скрыть то, что ВСУ выкашивают их натурально полянами, уже просто невозможно, а раз так, то могут возникнуть и вопросы общего характера, например такие, которые уже в них стоят как памятник риторической словесности.

Именно поэтому проще запустить ситуацию так, как это завещал Райкин, а именно: «колесы – насосы» и тема о том, что его не узнают одноклассники и одногруппники, как бы намекает на то, а не двойники ли это? Думаю, что публика там опять возбудится этой темой и каждый по-своему. Женское население будет кто вздыхать, а кто и завидовать нелегкой судьбе Алины Кабаевой. Оно и понятно, ведь напускное пуританство просто обязано выстрелить конкретным вопросом о том, как она отличает натурального Путина от двойников? Ведь не быть же той самой сорокой из детской присказки: «Этому дала, этому дала, а этому – не дала!».

Другие же, кто спохватился и обнаружил, что их мужиков доели коты, собаки и свиньи под Авдеевкой, будут люто завидовать такому обилию «Путиных» у гимнастки. А с другой стороны, кто сказал, что среди них имеется натуральный Путин, то самый, которому Абрамович делал «зеленую»? Ну а то, что тема эта волнует публику, подтверждает и то, что политтехнологи «замиксовали» именно этот вопрос в «прямую линию», которую текущий экземпляр Путина проводил якобы в прямом эфире. Очевидно, что ненужные вопросы туда не попадут в принципе и каждый, который был поставлен и обыгран, возник не случайно и по этому поводу то же самое издание пишет такое:

«Сам Путин в ходе телешоу «Прямая линия» в декабре заявил, что у него нет двойников. «Я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я».

Не правда ли, интересный ответ? Вот это «этим человеком буду я» можно понимать исключительно двумя способами. Первый – у него было множество двойников или хотя бы один, но вот он принял решение, что теперь от этого надо отказаться. Слово «буду» указывает на то, что он только собирается делать то, что обещает, но до этого не делал. Не нарушает этого условия и второй вариант. Именно этот экземпляр Путина утвержден как основной и теперь говорить будет только Василич, например, а остальные будут играть лишь немые сцены. И по этому поводу можно сказать только то, что среди двойников не будет Михалыча, чтобы кто-то не сказал: «Вон оно чё, Михалыч!»

Ну а все это кино оставляет всего один вопрос. Если сближение с Китаем продолжится, то рано или поздно, должен появиться экземпляр Путина с явными признаками азиатской расы.

Догадаются ли лапти о том, что это уже другой товарищ, сказать трудно. А если начнется сближение с «глобальным Югом», то может появиться Путин черного цвета, с нежным фиолетовым отливом, но тут вариантов нет. Лапти ни о чем не догадаются, поскольку Песчанкин пояснит им, что царь находился в Сочи и слегка не расчитал с загаром. На этом – все.

Ну а всем тем, кто полагал, что со смертью Путина что-то изменится – напрасно старались. Там уже явно сформировалась длинная скамейка запасных и с этим там все будет стабильно. Так что рушить надо курятник, а не дожидаться, пока диктатор загнется. Они уже нашли вариант эрзац-бессмертия вождя.

Anti-Colorados, Defence-Line

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