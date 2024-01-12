Российский пленный сделал интересное признание по Украине 1 12.01.2024, 11:27

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Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Очередной российский пленный признался, что за все время, пока находится в Украине, и не видел ни одного нациста или фашиста. Сейчас он уверяет, что все осознал, и у него только вопрос к российскому президенту Владимиру Путину, зачем он «положил» стольких россиян.

Об этом говорится в видео допроса, которое опубликовал в своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

«Я вот ребят вижу. Основная масса, 90%, разговаривает на русском языке. Все говорят, что им эта война не нужна, а мы все равно прем. Ни одного нациста, фашиста за все время не видел», - признался он, добавляя, что не понимает «для чего все это».

Как попал в плен

В армию РФ 33-летний Сергей Саранчин попал, получив повестку. Он не скрывал, что боялся попасть только в подраздел «Шторм Z». Ему говорили, что будет охранять границу, но вместо этого отправили на штурм.

По его словам, была задача взять окоп и ждать замены, а уже на месте оккупанты поняли, что их бросили без еды, БК и воды - помощь так и не пришла, потому что была уничтожена еще на подходах.

«Никто нас не поменял и не собирался», - признался оккупант.

Когда начался штурм, в бой они не пошли, потому что боекомплекта не было. Когда ВСУ предложили им сдаться в плен, согласились.

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