«Кто же после ЕГУ будет пять лет отрабатывать в Лельчицах»3
- 12.01.2024, 11:29
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Станут ли студенты, учащиеся за рубежом, невъездными в Беларусь?
Читатель сайта Charter97.org отреагировал на возможное признание белорусским режимом Европейского государственного университета «экстремистской организацией»:
— Наша дочь — студентка второго курса этого учебного заведения. И вот тут у меня возникает вопрос: в государстве кривых зеркал ее на границе пустят в Беларусь или уже дорога домой потихоньку зарастает бурьяном?
Или моего ребенка ждут допросы на границе, проверка мобильника и дальше этапирование на Володарку? А там повесят ярлык иностранного агента — и морозь плечи на тюремных нарах. А студентов в ЕГУ — около 1500. И идентифицировать их не трудно, так как они преимущественно имеют студенческую визу типа D.
Возможно, близится то время, когда нам с женой придется собирать сумки и подаваться на эмиграцию, ведь мы же родители потенциальной завтрашней экстремистки.
Сегодня быть родным политического заключенного и находиться на территории Беларуси, становится все опаснее. Вот пытают Павла Северинца, издеваются над его женой и сыном, топчутся ногами по семье и ребенку. Но ненасытный дракон не успокаивается.
Надо пытать еще и мамочку Павла. Довести до больницы, медленно калечить, методично, физически и морально.
И остановиться эта кровожадная машина уже не может.
Вот признают ЕГУ экстремистами — и начнут вылавливать сначала студентов и преподавателей на границе, а потом и родителей. Сегодня ЕГУ, а завтра и все зарубежные университеты, мол, «нечего по Европам рыскать, у нас в ПТУ учиться некому». А кто же после ЕГУ будет пять лет отрабатывать в Лельчицах?