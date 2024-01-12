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Сама себя обстреливает: у Зеленского рассказали, когда начнутся мятежи в России

  • 12.01.2024, 11:35
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Сама себя обстреливает: у Зеленского рассказали, когда начнутся мятежи в России
Михаил Подоляк
Фото: AFP

С фронта вернулся интересный «контингент».

Несмотря на отсутствие альтернативной информации в России, вера в единого и непоколебимого лидера теряется. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, в интервью для «24 Канала» высказал свое мнение.

Он обратил внимание на то, что единства и лояльности среди россиян все меньше. Проблемы в городах с отоплением, самообстрелы Воронежа, Калуги, Белгорода и других регионов способствуют уменьшению доверия к российской власти.

«Россия сама себя обстреливает, потому что она так воюет», — пояснил он.

Подоляк также отметил, что в РФ за два года войны вернулись раненые и инвалиды. Возвращаются заключенные, которых в свое время вытащили из-за решетки и отправили на фронт. Теперь такие единицы в России считаются «героями», а криминальная ситуация на территории страны только ухудшается.

«Все это вместе приведет к социальным потрясениям в России», — считает советник председателя ОПУ.

По его мнению, определенное единство в России держится на их вере в то, что Украина и Запад сломаются. Второе — они держатся на том, что существенных тактических поражений нет, а линия фронта не обвалилась.

По его словам, когда в медиа уменьшится уровень искусственной «пессимизации», а также будут тактические поражения, в РФ начнутся негативные социальные процессы. Первой стабильность может посыпаться в маленьких городах, где пройдут масштабные манифестации против власти. Как следствие — это потянет реакцию и будет цепочкой соответствующие процессы и в других регионах.

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