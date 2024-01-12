В Минске закрылся очередной гипермаркет «Простор» 1 12.01.2024, 11:39

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Осталось только два.

Среда, 10 января, стала последним рабочим днем магазина в Каменной Горке. В TikTok сети опубликовали душевное прощальное видео, пишет Realt.

Гипермаркет «Простор», который почти десять лет работал по адресу Каменногорская, 3, закрылся с 11 января. Информация об этом появилась в объявлении на двери магазина, а также в TikTok сети.

В прощальном ролике благодарят покупателей за верность под песню «У меня на тебя есть особые планы. Будем вместе лечить душевные раны» и приглашают в другие магазины сети.

Ролик набрал почти 700 тысяч просмотров, а в комментариях покупатели стали делиться воспоминаниями о магазине. Кто-то хвалит рулетики из лосося с творожным сыром и салат-бар, кто-то — кулинарию, булочки с бананом и шоколадом и кофе из кофемашины. Многие комментаторы просто ностальгируют. «Прощай, часть моего детства!» — пишет покупательница по имени Саша.

Гипермаркет «Простор» на Каменногорской, 3 открылся с ажиотажем в 2014 году. Он занимал большую часть ТЦ, который теперь принадлежит «Короне». Эта сеть и придет туда на место «Простора». Точную дату открытия пока не называют, сейчас в магазин ищут поваров, кассиров и других сотрудников.

В последние годы закрылись несколько магазинов «Простор», а на их месте открывались гипермаркеты Green. В 2019-м — в Шабанах и Чижовке, а в 2020-м — в ТЦ «Арена-Сити».

Сейчас в Минске осталось два магазина «Простор» — круглосуточный на Дзержинского, 126 и гипермаркет на Богдановича, 132.

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