Кто Медведева за язык тянул? Аббас Галлямов

12.01.2024, 11:46

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Залетела ворона в боярские хоромы.

Вот кто Медведева за язык тянул? Зачем он сказал, что «это никакое не право на самооборону»?

Теперь все, кто это прочитает, задумаются: «А это действительно не право на самооборону? А почему?»

Ну и поскольку ответа на вопрос, почему это «не право на самооборону», люди не найдут, то они в конце концов придут к выводу, противоположному тому, что хочет Медведев. Они решат, что это оно и есть - то самое право на самооборону.

Почему Медведев совершил эту ошибку - сам предложил аудитории невыгодную для себя интерпретацию? Потому что он искренне думает, что ему достаточно повелеть людям думать определенным образом, и они именно так думать и будут. Он реально считает себя властителем дум, человеком, задающим тренды.

А ведь он на самом деле - «залетела ворона в боярские хоромы». Именно так воспринимают его люди. Вы посмотрите, например, на данные декабрьского опроса Левада-центра. Социологи попросили людей самих назвать кандидата, за которого они бы проголосовали на предстоящих президентских выборах. Медведев набрал 0,2 процента, - столько же сколько, например, саратовский блогер-коммунист Николай Бондаренко. Даже Миронов набрал больше - 0,4.

Аббас Галлямов, t.me

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