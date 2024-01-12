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В Беларуси заметили рекламу новогодних подарков от известного банка

  • 12.01.2024, 11:47
  • 2,384
В Беларуси заметили рекламу новогодних подарков от известного банка

Только это не банк.

В Instagram мошенники рекламируют несуществующий розыгрыш призов от «МТБанка», сообщили в милиции.

Банк якобы дарит призы в связи с Новым годом — реклама обещает деньги каждому участнику, для этого предлагается зарегистрироваться на фишинговом сайте, внешне похожем на официальный.

«Всегда внимательно проверяйте адрес страницы, где вводите свои личные данные. Адрес фишингового сайта может отличаться всего лишь одним символом. Адреса интернет-ресурсов белорусских организаций расположены в домене .by», — отметили в милиции.

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