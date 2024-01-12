Татьяну Северинец отпустили домой до суда 12.01.2024, 12:03

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После задержания она попала в больницу.

Мать осужденного на 7 лет колонии политика Павла Северинца Татьяну Северинец из больницы отпустили домой до суда, об этом «Фейсбуке» сообщила сестра политзаключенного.

9 января стало известно, что силовики задержали мать политика. Причиной для это стали «подписки в фейсбуке», позже уточнила сестра. «Когда суд, неизвестно», — написала она.

На следующий день после задержания Татьяну Северенец госпитализировали с высоким давлением.

В октябре 2020 года Татьяну Северинец задерживали из-за участия в марше пенсионеров.

Политика Павла Северинца задержали 7 июня 2020 года после акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. Ему предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ).

В мае 2021 года суд приговорил политика к 7 годам колонии усиленного режима за «массовые беспорядки» (статья 293 УК). 21 июня суд Шкловского района назначил ему три года тюремного режима.

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