BILD: Зеленский послал тайный сигнал Путину

BILD: Зеленский послал тайный сигнал Путину5
- 12.01.2024, 12:06
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Он был зашифрован на одежде президента Украины.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию, где встретился с премьер-министром Каей Каллас. Политик надела костюм и брошь в цветах украинского флага. Зеленский был в свитере с числами 48.3794° и 31.1656°.
Обозреватель BILD называет это «скрытым посланием» Владимира Зеленского для Владимира Путина.
Это координаты села Добровеличковка Кировоградской области Украины. Там расположен географический центр страны в официально признанных границах 1991 года.
В селе установлен памятный знак на месте, где сходятся украинские параллели и меридианы.
Как пишет журналист BILD, тем самым Зеленский сигнализирует, что отказывается от каких-либо территориальных уступок и не собирается признавать никакого изменения границ своей страны.