Шаману не нужны конкуренты «Деловая столица»

12.01.2024, 12:13

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Методы и смыслы новой самоизоляции России.

Процессы самоизоляции, запущенные руководством России в течение 2022-23 годов, все чаще сравнивают с «железным занавесом», окружавшим Советский Союз в течение всего времени его существования. В течение последних двух лет принят, в частности, ряд мер, которые должны усложнить россиянам выезд за пределы страны. Это полностью вписывается в стремление Владимира Путина реконструировать советскую действительность в стране вплоть до малейших мелочей, при этом как руководитель России, так и его окружение видят в изоляции государства ряд преимуществ.

Прежде всего, намерения администрации Путина направлены на недопущение очередного массового побега от мобилизации, подобного тому, который наблюдался осенью 2022 года. Вторая волна мобилизации, как ожидается, будет запущена после мартовских президентских выборов.

Также руководство России прекрасно осознает свою неспособность значимо улучшить уровень жизни в стране, поэтому старается превентивно создать преграды для креативного класса, который на фоне деструктивных процессов в стране будет все активнее пытаться уехать, чтобы реализоваться в (преимущественно) западных странах.

Кроме того:

Пропаганда российских достижений в «импортозамещении», имеющая мало общего с реальностью, будет значительно эффективнее, если у россиян будет меньше возможностей оценивать на собственном опыте уровень и качество жизни за рубежом. Меньшее знание об окружающем мире значительно облегчит пропаганду российской исключительности.

Сама способность страны существовать отдельно от всего мира может быть представлена пропагандистским аппаратом как признак сверхдержавы. Россиян активно убеждают в том, что при Сталине СССР был «мощным» именно потому, что был изолирован. Об этом говорят «евразийские» теории Дугина об «автаркии больших пространств», которые создают идеологическое обеспечение курса на изоляционизм.

Кроме того, на фоне серьезного сословного расслоения российского общества поездка за границу должна стать привилегией для представителей господствующего класса и их обслуживания, или же наградой за лояльность для человека из непривилегированных классов – что, в свою очередь, станет дополнительной мотивацией для лояльности какой-то части населения.

При этом в выигрыше остается бюрократическая вертикаль, видящая для себя серьезные коррупционные перспективы в регулировании выезда россиян. Поэтому широкий аппарат чиновников миграционных ведомств является главным лоббистом ограничений на выезд из страны.

Практики ограничений-2023

Если в 2022 году не фиксировалось целостной государственной политики по изоляции страны, то в 2023-м появилось два четких тренда: провокация соседних стран на ограничение въезда для россиян и создание бюрократических преград для выезда внутри страны вместе с расширением социальных слоев, которым запрещен выезд.

Провокации соседей

С августа 2023 г. на границе с Финляндией был искусственно создан миграционный кризис: сотни нелегальных мигрантов пытались попасть на территорию страны из России. Очевидно, что речь шла о спланированной акции, поскольку российская пограничная охрана способствовала передвижению массива людей из Северной Африки и Ближнего Востока на финскую границу. В итоге в середине ноября Финляндия ввела ограничения, сначала объявив о закрытии пяти переходов из девяти, а затем и всех переходов на границе с Россией. Ограничительные меры для русских людей ввели также Норвегия и Эстония.

Наиболее вероятная цель таких мер – усложнить как легальную, так и нелегальную миграцию путем перекрытия пропускных пунктов вместе с установлением физических барьеров вдоль границы. Провоцирование соседей на укрепление границ позволяет России решить важную имиджевую задачу: снять с себя и переложить на соседние страны ответственность за появление нового «железного занавеса». Со своей стороны, российские власти также предпринимают подготовительные меры по недопущению выезда из страны беглецов от мобилизации или экономических мигрантов. Доходит до чисток пограничников от потенциально ненадежных и способных побега «элементов»: в декабре Госдума внесла изменения в законодательство, которыми запретила набирать по призыву в Пограничные войска лиц, признанных «иноагентами».

Расширение перечня «невыездных»

Действующий российский федеральный закон №114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию» был принят еще в 1996 году, с тех пор его не сильно меняли. Однако летом 2023 года Госдума серьезно взялась за его переписывание. В августе в закон были внесены изменения: в круг лиц, обязанных сдать загранпаспорт, кроме носителей государственной тайны, добавились призывники (ранее такая обязанность распространялась только на тех, кто уже отбыл срочную службу и подписал контракт с министерством обороны); адвокаты, чьи подзащитные являются носителями государственной тайны или которые ведут дела, содержащие государственную тайну.

С 11 декабря вступила в силу норма закона, охватывающая очень широкий круг лиц: согласно ей граждане, которым запрещен выезд из России, обязаны самостоятельно сдать свой загранпаспорт. В течение пяти дней после получения соответствующего уведомления граждане должны отнести загранпаспорт на хранение в орган власти, который выдавал документ, например, в МВД, МИД или ФСБ, или в государственную организацию, где они работают и применившую к ним ограничения на право выезжать из страны. Вернуть документ можно будет в день обращения в уполномоченный орган или по месту работы после снятия ограничения на выезд. Изъятие проездного документа – это такая же советская практика, как, например, выездная виза или ограничение действия паспорта только одной или несколькими зарубежными странами.

Перспективы-2024

Очевидно, что с ухудшением экономической ситуации и дальнейшего продолжения военных действий, в России с одной стороны будет расти миграционное давление, с другой – будет совершенствоваться противодействие миграции. Можно предположить также, что определенные усилия будут задействованы для возвращения домой релокантов 2022 года, в частности, из-за создания для них неблагоприятных условий пребывания за границей. Поэтому на 2024 год в российской изоляционистской политике можно спрогнозировать следующие тренды:

Укрепление границ – изнутри и снаружи

Можно предположить, что границы России на западном направлении будут продолжать укрепляться физически: силами соседних стран извне (что будет широко освещаться в российских СМИ) и непублично изнутри. Чтобы побуждать соседей быстрее отгораживаться от России, миграционные атаки будут продолжаться, не исключено, что с большей интенсивностью. Если в 2023 году они были направлены преимущественно на Финляндию, то в 2024 могут происходить в направлении Эстонии, Латвии и, возможно, Литвы (со стороны Калининградской области). Вполне вероятно, что миграционный кризис будет координироваться с властями Беларуси, имеющими многолетний опыт использования мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Идеальный для Путина вариант — создание «Берлинской стены наоборот», построенной соседями вдоль всей западной границы «Союзного государства». Что, конечно, не отменит негласного укрепления границы и с российской стороны. Косвенным следствием всех этих мер может стать усиление влиятельности Пограничной службы РФ среди других силовиков.

В течение 2022-23 годов российские власти закрывали глаза на бегство сотен тысяч граждан в Среднюю Азию и Закавказье, что объяснялось, во-первых, физической невозможностью держать под полным контролем казахстанскую границу, а во-вторых, уверенностью, что ситуацию с беглецами в регионе можно держать под контролем. Это определенным образом оправдалось, учитывая массовые задержания, похищения и депортации нежелательных беглецов из этих двух регионов, отказа политическим диссидентам в предоставлении убежища и т.д. Однако можно предположить, что российские власти в 2024 году предпримут шаги, которые осложнили бы бегство граждан в эти регионы, к примеру, введение пересечения границы в Казахстан только по загранпаспорту. Также можно прогнозировать расширение категорий лиц, которым будет запрещен или ограничен выезд из России.

Паспортные ограничения

Требование сдавать паспорта после получения запрета на выезд из России однозначно «растет» из советского прошлого, так что в 2024 году можно ожидать возвращения еще двух нововведений «советского образца»: выездной визы и ограничения действия паспорта только какой-то конкретной страной. Эти идеи сейчас обсуждаются в российской экспертной среде как вполне вероятные.

В то же время российские власти могут предпринять шаги, которые серьезно осложнят пребывание за границей владельцев загранпаспортов. Возможно, например, возвращение к практике, существовавшей до 2015 года, когда российские зарубежные документы старого образца (не биометрические) оформлялись всего на пять лет. При этом ограничивались возможности для получения второго паспорта: его могли иметь только лица, выезжающие в официальную командировку, или пересекающие границу чаще, чем раз в месяц. Кроме того, срок действия второго паспорта не мог быть длиннее срока действия первого. При этом в начале 2023 года портал госуслуг сообщил о прекращении выдачи биометрических загранпаспортов и возвращении к оформлению документов старого образца — якобы из-за нехватки чипов. Не исключено, что таким образом тестировалась готовность населения к введению проездных документов ограниченного срока действия, которую вполне могут реализовать в 2024-м. В 2024 году также возрастет пошлина за оформление выездных документов.

Возвращение релокантов

Развивая «железный занавес-2» российские власти одновременно стремятся вернуть домой как можно больше релокантов (с последующим запретом для них выезда), для чего уже применяются ограничения на дистанционную работу. Например, в начале марта VK Group запретила своим сотрудникам работать из-за рубежа – им было предложено вернуться в Россию или попрощаться с компанией, удаленную работу сотрудникам разрешили только с территории России. В декабре 2023 г. правительственная комиссия одобрила разработанные Минюстом поправки к закону об адвокатской деятельности, предусматривающие лишение адвокатской лицензии в случае выезда на постоянное место жительства или пребывания за пределами России сроком более года. Можно предположить, что список категорий граждан, которых подобным образом будут мотивировать возвращаться в Россию, возрастет.

Российский государственный аппарат лишь немного отстал со своими новшествами от Беларуси, правительство которой накопило со времен президентских выборов 2020 года широкую практику возвращения беглецов домой. Разочаровавшись в эффективности разнообразных «комиссий по возвращению», окружение Лукашенко запретило получать новые паспорта в дипломатических учреждениях – теперь те белорусы, у которых истек срок действия документов, вынуждены ехать для их переоформления на родину. Вслед за паспортами власти запретили оформление доверенностей, также в Беларусь нужно ехать за оформлением актов гражданского состояния. Учитывая, что правительство Путина, закрывая страну от мира, уже позаимствовало определенный опыт у Лукашенко (например, миграционный кризис), можно предположить, что российские власти попытаются вслед за белорусскими создать россиянам степные условия пребывания за границей с целью побуждать их к возвращению на родину.

Запрет на въезд: Шаману не нужны конкуренты

Стоит отметить, что, создавая новый «железный занавес», в Кремле думают не только об ограничении выезда россиян за границу, но и об уменьшении количества приезжающих в Россию иностранцев. С 2022 года санкции и так ограничили научный и культурный обмен между Россией и другими странами, однако количество посещающих Россию иностранцев руководство страны до сих пор считает слишком большим. Уменьшение количества посещений иностранцами России – серьезная задача, возложенная на силовые органы этой страны. Именно для этого МВД продуцирует законопроекты, призванные сделать посещение РФ максимально непривлекательным — вроде подписания на границе «декларации о лояльности» к действующей власти или обязательной дактилоскопии при въезде. Можно предположить, что в 2024 году список таких унизительных требований только расширится. Кроме того, публичные задержания иностранцев по пустяковым обвинениям и удержание их как заложников (яркий пример – баскетболистка Бриттни Грайнер, впоследствии обмененная на Виктора Бута), приводят к тому, что правительства ряда государств прямо призывают своих граждан ограничить поездки в Россию.

При этом визовая политика РФ базируется на принципе «взаимности», что значительно усложняет получение виз для посещения России гражданам стран Северной Америки и Европы (в отличие от граждан ряда стран Африки, заключивших взаимные договоры о безвизовом режиме) и, несомненно, для них получение российских виз станет в 2024 году еще более сложной процедурой.

Между тем культивируемая властью шпионофобия приводит к разрыву деловых, производственных, творческих контактов с иностранцами. Особенно это касается научного обмена: в течение 2023 года по обвинению в «шпионаже» или «разглашении государственной тайны» был арестован ряд ученых, причем, как следует из публикаций в СМИ, на самом деле обвинения касались передачи материалов с открытым доступом, или были результатами совместных экспериментов. Единичные обвинения ученых в работе на иностранные разведки начались еще в начале 2000-х годов, однако с вторжением России в Украину приобрели системный характер.

Даже гипотетическое потепление с Европой не изменит ситуации к лучшему, поскольку герметично закрытой среды требует сама внутриполитическая логика современной России.

«Деловая столица»

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