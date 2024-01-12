Почему кот кусается, когда его гладят? 2 12.01.2024, 12:18

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Причин может быть несколько.

Поведение кота может быть загадочным, но оно часто служит как способом общения и выражения чувств. Случается, что кошка начинает неистово царапаться и кусаться, когда вы пытаетесь ее погладить, пишет glavred.info

Почему когда гладишь кота он начинает кусаться?

Кошки общаются не только мяуканьем и мурлыканьем, но и прикосновениями. Когда ваш кот начинает кусаться во время глажения, это может быть его странным способом выразить любовь. Это некая форма кошачьего восторга и удовольствия.

Также иногда коты могут перегружаться от удовольствия и чувств. Кусание может быть способом выплеснуть избыток энергии или эмоций, особенно если вы трогаете для них особо чувствительные места.

Почему кот кусается и не дает себя гладить?

Кошки — территориальные создания, и иногда кусание может быть их способом уведомить вас о том, что вы приближаетесь к границе их «личной зоны». Это не обязательно агрессия, а скорее предупреждение.

Иногда коты могут кусать, если вы случайно беспокоите болевое место или вызываете дискомфорт. Обратите внимание на реакцию вашего кота и избегайте прикосновений к болевым участкам.

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