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После скандала в «Мутаборе» российская прокуратура взялась за певицу Лолиту

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  • 12.01.2024, 12:25
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После скандала в «Мутаборе» российская прокуратура взялась за певицу Лолиту

Найден неожиданный повод для применения уголовного наказания.

Российская певица Лолита столкнулась с новыми последствиями своего участия в скандальной вечеринке вечеринке Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор».

Пока она осталась без работы и концертов, ей грозит еще и уголовная ответственность.

По информации телеграмм-канала SHOT, в Генпрокуратуру обратился глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин, который напомнил, что у певицы помимо российского есть израильский паспорт.

Певица, как оказалось, никогда не скрывала, что у нее есть паспорт другого государства. Она рассказывала, что получила его в 15 лет после смерти отца, который был выдворен в Израиль. По законам РФ, Лолита должна была уведомить органы МВД о наличии у нее второго гражданства, однако, сделала ли она это, неизвестно.

«Теперь общественник просит проверить, подавала ли Лолита в российскую полицию необходимые документы, и если нет, то наказать ее по статье 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства», - пишут российские СМИ.

Ей грозит штраф в размере 200 000 рублей (около 2 000 долларов США) или 400 часов обязательных работ.

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